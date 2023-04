La sede del Real Club Náutico de Palma (RCNP) se ha convertido este sábado en un hervidero de gente para defender la náutica social y el deporte náutico y demandar una legislación que proteja la actividad de los clubes."Salvem el Club", han vitoreado durante la protesta. El Club Náutico Ibiza ha apoyado la manifestación asistiendo a la misma.

La organización estima que han acudido más de 2.000 personas, por su parte la Policía Nacional ha calculado un millar.

A la convocatoria de la manifestación convocada por el RCNP, la primera de estas características convocada por la entidad en toda su historia, han acudido regatistas, piragüistas y representantes de todos los clubes de Baleares, entre otros participantes, para reclamar la continuidad de la entidad deportiva y exigir que se amplíe su concesión.

Bajo el lema ‘Salvemos el RCNP’ ha arrancado la protesta que ha partido del edificio social del club náutico, en el Muelle de Sant Pere, a las once de la mañana para seguir hasta la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares. Ente los numerosos participantes en la manifestación se encontraba José Javier Sanz, presidente de la Real Federación Española de Vela, expresidente del Real Club Náutico de Palma entre 2012 y 2020. "Es impresionante que estemos en esta situación tan precaria", ha declarado.

El detonante que ha motivado esta movilización ha sido la negativa de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) a tramitar el expediente de ampliación de plazo de la concesión que esta entidad sin ánimo de lucro gestiona en el puerto de Palma desde 1948. La no continuidad del Real Club Náutico de Palma pondría en peligro competiciones deportivas como la Copa del Rey de vela, un evento que, según un estudio de la Universidad de las Islas Baleares, tiene un impacto económico para la ciudad de Palma de 17'5 millones de euros.

El RCNP cuenta con el apoyo del resto de clubes de las islas y de dirigentes del resto de entidades de España. La Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB) recuerda que la precariedad y el futuro incierto de las concesiones afecta también a otros clubes históricos como el de Ibiza, el Portitxol o el Marítimo de Mahón.

El piragüista Saúl Craviotto, medallista olímpico y mundial, es uno más de los deportistas más destacados del deporte náutico nacional y mundial que han expresado su apoyo al Real Club Náutico de Palma estos días atrás.

Madrugadores

A las nueve y media de la mañana ya se han empezado a concentrar manifestantes. Han sonado pitos y sirenas y todavía siguen junto a la sede de la APB, tras desfilar con una gran pancarta y arrastrando piraguas y embarcaciones de vela.

Junto al edificio de la APB el preolímpico de vela Albert Torres y la piragüista Cristina Graneri han leído un manifiesto. Torres ha repasado los inicios del Club, que nació en 1948, pero sus orígenes se remontan a 1891. "En 132 años esta es la primera manifestación" , para reclamar el "reconocimiento legal" del RCNP "y todos los que nos acompañan", ha señalado. "Regatistas y piragüistas queremos seguir paseando el nombre de esta ciudad por el mundo", ha añadido.

"El mar es nuestro terreno de juego, que no nos lo quiten", ha continuado Graneri, para reivindicar que ahora es cuando "hay que pasar de las palabras a los hechos". Una llamada de atención a los representantes políticos a institucionales y contra "los interés ocultos" que amenazan al Club.

Entrega del manifiesto

Los dos deportistas junto con el presidente dell RNCP, Emerico Fuster, han hecho entrega del manifiesto Jaume Colom, presidente de la APB, que ha salido a la puerta de la APB. "Somos conscientes" de la situación, le ha respondido Colom a Fuster.

No es suficiente, explica Emerico Fuster al finalizar la manifestación. "Hay que reformar ya la ley de Puertos, nos tienen saturados". Critica que "ha habido un vacío de poder y ha sido negativo", incluyendo la marcha del expresidente de la Autoridad Portuaria Francesc Antich. "El Club no puede desaparecer por la labor que hace. Quien no lo quiera ver es ciego".