Alrededor de 90 sanitarios se han concentrado esta mañana frente a la entrada principal del Hospital Can Misses para exigir a Salud que considere a los técnicos superiores y a los técnicos en cuidados de enfermería como plazas de difícil cobertura, con el plus que ello conlleva. "Se ha concedido únicamente a dos grupos, médicos y enfermeras, pero tambien nosotros tenemos problemas para cubrir las vacantes. Este año se ha agotado hasta la lista subsidiaria", ha apuntado Rosa Planells, secretaria autonómica del sindicato USAE, convocante de la protesta.

Planells ha explicado que ya presentó una propuesta al director general del Ib-Salut, Manuel Palomino. "Pero no quiso ni mirarlo", ha criticado la representante sindical, que ha recalcado que la propuesta era "para 2024". "Ya sabemos que en el presupuesto de este año no entramos, ¿pero para 2024 tampoco? No lo quisieron ni estudiar, por eso en la última visita de la consellera de Salud hicimos un escrache. Ese día tanto ella como el director del Ib-Salut se comprometieron a abrir una mesa técnica después de la Semana Santa para comenzar a negociar", ha continuado Planells mientras, a su espalda, cada vez se iban sumando más profesionales sanitarios a la protesta.

"Somos profesionales de difícil cobertura", "somos las manos que te cuidan", se leía en las pancartas que llevaban algunos de los técnicos, muchos de ellos ataviados con el uniforme de las ambulancias. La protesta, han indicado, es para que a Salud "no se le olvide" la promesa de tomar en cuenta su petición. Y, de hecho, continuarán las próximas semanas hasta que lleguen a un acuerdo. Las próximas concentraciones previstas serán los días 19, 21 y 26 de abril. "No pararemos", ha afirmado Rosa Planells al tiempo que los profesionales se giraban, una metáfora de cómo consideran que el Govern les da la espalda.

USAE señala que en Ibiza en estos momentos hay 242 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, 61 técnicos superiores y un centenar de emergencias. "No somos muchos, no entendemos por qué no declaran estas plazas de difícil cobertura", ha insistido la portavoz, que ha asegurado que el principal problema para encontrar técnicos sanitarios son sus nóminas, con las que aseguran que es "imposible" vivir en una isla tan cara como Ibiza.