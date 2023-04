Enrique Mandl, ex gerente de Lío Ibiza, dirigirá un hotel de cinco estrellas en Dubai de FIVE Hotels & Resorts, que también importará la marca de la famosa sala de fiestas ubicada en el puerto deportivo Marina Ibiza y propiedad de Pacha, según informa la publicación especializada Hotelier.

Con la inauguración prevista para finales de este año, Five Luxe JBR tendrá 222 habitaciones y suites, junto con 275 apartamentos residenciales y varios restaurantes.

Situado en un tramo de playa privada de 4.200 metros cuadrados, también tendrá un club de playa y una piscina social que, al igual que las otras dos propiedades de la cadena, albergarán fiestas.

Mandl ha sido además director del hotel Ocean Drive Ibiza y director de operaciones de OD Hotels (en esta cadena de Marc Rahola Matutes estuvo más de diez años), así como gerente general y jefe de operaciones de OKU Hotels en Ibiza. OKU se presenta como una marca de "lujo relajado para mezclarse con la naturaleza".

Durante cuatro años, también desempeñó el cargo de gerente general de Nobu Hotel Ibiza Bay, la primera propiedad de Nobu en Europa en ese momento.

Cúpula en alta mar

La réplica de Lío Ibiza en Dubai se ubicará en alta mar, en una cúpula especialmente diseñada. Conocido como la 'Perla de Dubai', el hotel abarcará 35,000 pies cuadrados. Diseñado para parecerse a una "concha flotante que emerge del mar", la estructura agregará un nuevo elemento al horizonte de Jumeirah Beach Residence, señalan desde esta publicación.

“Estoy encantado de unirme a Five Hotels and Resorts durante un capítulo tan fundamental para el exitoso e innovador Grupo Five, y de ser parte de un equipo Five Tribe dinámico y apasionado a medida que nos expandimos para desarrollar el nombre de Five en el Medio Oriente”, afirma Enrique Mandl.