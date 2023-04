Denuncian colas de hasta media hora en el filtro de seguridad del aeropuerto de Ibiza

Usuarios del aeropuerto de Ibiza denuncian la situación de cierto colapso que aseguran se ha vivido los dos últimos días, en momentos puntuales, en el espacio destinado a los filtros de seguridad, que franquean la entrada a la zona de embarque en la terminal.

Un usuario explica que su familia, extranjera, perdió un vuelo a Sevilla el martes 1 de abril después de facturar sin problemas y tras sufrir un retraso, asegura, de hasta media hora. Explica este afectado que para los pasajeros de la Unión Europea había dos filtros, el cinco y el cuatro, mientras que los de Reino Unido utilizaban el sexto y los otros tres (el uno, el dos y el tres) no estaban siendo utilizados. "Mi familia no habla español y probablemente por eso no pudo explicar su situación, pero el caso es que perdieron el vuelo porque estuvieron media hora haciendo cola".

En las imágenes que ha facilitado, y que acompañan esta información, correspondientes al día de hoy, se puede ver que la cola se inicia fuera de esta zona de control, prácticamente a la altura de las escaleras que dan acceso desde la primera planta.

Desde AENA reconocen que los filtros de seguridad han registrado momentos "puntuales" de saturación pero que la espera de los pasajeros en ningún caso ha superado hoy los quince minutos. El martes sí se produjo una demora de 18 minutos, detallan. Estos dos días, los momentos de mayor acumulación de pasajeros han coincidido, apuntan, por la salida de varios vuelos. "Pero siempre se da prioridad a los pasajeros con vuelos en situación de última llamada", aseguran. "Para evitar pérdidas de vuelos", advierten.

Preguntados por los motivos de esta situación, cuando ni siquiera se ha iniciado la temporada de verano, desde el organismo que gestiona el aeropuerto adelantan que se abrirán más filtros "en función de la demanda"