Diana Loro, gerente de Es Nàutic: «Pocas veces hemos visto inspecciones de fondeos ilegales»

Diana Loro (Madrid, 1980) llegó a la isla de Ibiza en 2007 y su vinculación con el Club Nàutic Sant Antoni empezó en 2010, cuando fue contratada como ingeniera para acometer las obras de reforma de sus instalaciones que comportaba la nueva concesión. El pasado mes de enero, la junta directiva de Es Nàutic la nombró nueva gerente de la entidad.

La reforma del edificio de Es Nàutic coincidió con una transformación de la fachada marítima en esta zona. ¿Los proyectos de renovación de Sant Antoni y del club deben ir de la mano?

Todo ayuda. Cuando en Es Nàutic empezamos las obras, toda esta parte [edificios entre la calle del Far y el Passeig de la Mar] estaba deteriorada. El hecho de que Es Nàutic presentara un edifico moderno e instalaciones nuevas animó no solo al Ayuntamiento sino también a los negocios de la zona a mejorar sus instalaciones y hacer una renovación. Al final, esta zona ha mejorado mucho y, si hemos podido influir en este cambio, estamos muy satisfechos.

Cuando desde el Ayuntamiento se habla del cambio de modelo de Sant Antoni, ¿se les consulta a ustedes como entidad que forma parte de la sociedad local?

Es Nàutic como entidad no, pero sé que hay socios del club que participan en esta remodelación ya que pertenecen a distintos grupos hosteleros, de restauración y taxistas, entre otros, y de una manera u otra sí que estamos integrados en esta dinámica.

Actualmente cuentan con casi 700 amarres. ¿Son suficientes?

La política de construcción de puertos deportivos en Ibiza está totalmente paralizada. La demanda de amarres en verano es enorme comparada con la oferta que se puede dar. Creo que hay que dar soluciones y ahora pasan por crear puntos de fondeo controlados en distintas áreas de la isla, como ya los hay aquí en la bahía de Portmany. El futuro va encaminado hacia este modelo de boyas ecológicas que den una solución a los barcos que necesitan amarres durante la temporada, que son tres meses al año, ya que supone un menor impacto medioambiental.

¿Se plantean ampliar los amarres o el número de boyas?

No nos lo planteamos.

El problema de las boyas ecológicas es que su tramitación es larguísima y su recorrido incierto, porque pueden recibir informes desfavorables. Están los ejemplos de Vila con el campo de boyas en Talamanca y de Sant Josep en Cala Vedella.

Es cierto. Nos encantaría que la Administración fuera mucho más ágil, pero la verdad es que cada trámite que hemos tenido que hacer ha sido un sufrimiento. ¡Las tramitaciones son tan lentas!

Ponga un ejemplo.

En 2006 ejecutamos un proyecto de limpieza de la bahía para poder colocar 81 puntos de fondeo. Incluso la primera parte del proyecto, que únicamente constaba de la limpieza del fondo y que sirvió para sacar 300 toneladas de residuos, incluso para esta primera parte, se tardó muchísimo en obtener los permisos necesarios.

¿Cómo están funcionando los puntos de fondeo ecológicos?

Se usan solo en temporada alta y la demanda es total, con una ocupación cercana al 100%. El 80% de los amarres son para esloras muy pequeñas, para facilitar a residentes y a gente del pueblo que tengan su barquita para salir a navegar.

En el tema de los ferris, se optó por permitir el transporte de mercancías para embarcaciones con una eslora máxima de 65 metros y ninguna empresa ha presentado un proyecto porque lo consideran inviable. ¿Les parece una solución adecuada o es algo para salir del paso?

Creemos que es la adecuada. Desde que no hay ferris hemos notado un cambio a mejor. Ahora salen los chavales a navegar con los optimist, con las piraguas, y están mucho más tranquilos. Tuvimos episodios de chavales que volcaron por la ola que provocaban los ferris. Creo que todas las embarcaciones recreativas también están más seguras. A nivel medioambiental también han mejorado las aguas. Antes, en el puerto se creaba un cuello de botella. En una ocasión hicimos un simulacro de incendio y no pudieron llegar los bomberos. Si hubiera sucedido con una emergencia real… Es para pensarlo.

Para usted, este no es un sitio para ferris.

Creo que hay sitios más adecuados. Esta es una bahía fundamentalmente recreativa y cuanto más se separen este tipo de embarcaciones, todos funcionaremos mejor.

¿Y qué hacemos con la estación marítima que ha quedado vacía?

Pertenece a Ports y no soy nadie para decirles qué tienen que hacer, pero es verdad que se podría utilizar de alguna manera, ya sea para exposiciones o congresos. Nos gustaría que se pudiera utilizar para la gente del pueblo.

¿Hasta cuándo tienen la concesión?

Hasta 2036.

¿Qué piensa cuando ve los problemas que hay en los dos puertos que gestiona la Autoritat Portuària, tanto en la Savina como el conflicto del Club Náutico Ibiza?

Como miembros de la Asociación de Clubes Náuticos es un tema que nos preocupa porque si las administraciones no ponen de su parte, será complicado que se pueda seguir con la labor que hacemos. Si solo se prima la parte económica siempre vendrán fondos extranjeros que pujarán mucho más. Se perderían muchísimas cosas, no solo la náutica con los niños, también los amarres pequeños en detrimento de las esloras grandes y la náutica se convertiría en algo más exclusivo. La Administración es la única que tiene la llave para pararlos.

¿Qué problemática comportan los fondeos irregulares en la bahía?

Cada vez hay más y es un tema preocupante, no porque nos hagan competencia, sino porque hay muchísimos barcos que están aquí durante cuatro meses tirando el ancla encima de posidonia o en el primer sitio que encuentran. Un barco que está cuatro meses sin ir a puerto, ¿dónde tira sus aguas negras? Al mar, evidentemente. Nos preocupa porque afecta a la calidad de las aguas de la bahía.

¿Falla la inspección de la conselleria de Medio Ambiente?

Podría mejorar. Deberían tener más personal.

¿Los han visto inspeccionar?

Muy pocas veces. Son muchos espacios en toda la isla y el personal es… ¿‘escaso’ sería la palabra?

¿Habría que sancionar más?

Se debería vigilar más. A veces la presencia de una barca de inspección ya disuade a las embarcaciones de tirar el ancla mal. La presencia es esencial. El siguiente paso deberían ser las sanciones, pero al menos que haya una presencia disuasoria. Hay una sensación general de que en el mar hay impunidad. En las carreteras hay radares, se tiene asumido que no puedes exceder la velocidad y que te pueden quitar el carné. En cambio, parece que en el mar todo está permitido y no debería ser así.

Una estampa habitual en la bahía son los barcos abandonados, como ruinas flotantes, que después de una tormenta quedan varados meses en la costa

¡Meses o incluso un año! Esto es otro problema burocrático. Los barcos quedan ahí, a veces porque están averiados y a los propios armadores no les interesa repararlos. Es muy complicado cuando hay que hacer las notificaciones, cuando son barcos extranjeros o cuando se desconoce a quién pertenecen. Hasta que no se estrellan contra las rocas no se toman medidas. Una vez que entran en la playa ya puede actuar el Ayuntamiento, pero si están en el espejo de aguas sigue siendo Costas el único que tiene competencias para intervenir, o Ports si está en su área. Es una bahía pequeña pero hay muchas administraciones que deben ponerse de acuerdo. Si hubiera una unión sería todo más rápido.

¿Qué piensa del Real Decreto del pasado 22 de marzo que permite que embarcaciones de recreo pueden pasar de un uso recreativo a otro comercial por un periodo no superior a tres meses? El sector náutico considera que legaliza la oferta pirata.

Cuando lo vi me quedé ojiplática. Solo he visto la noticia en prensa, no me he leído el Real Decreto. Debería profundizar en ello antes de opinar... [se lee la noticia que ha publicado Diario de Ibiza sobre el tema] A ver... [risa nerviosa]. Bueno, me quedo muy asombrada.

Entonces, ¿está en contra?

De momento, prefiero no entrar en detalles, pero lo que he leído hasta ahora me ha sorprendido mucho.

¿Cómo está la cuestión de los chárteres ilegales en la bahía?

Todavía queda mucho por hacer. Cuando empezamos a limpiar la bahía y a instalar las boyas ecológicas sufrimos mucho vandalismo. Sacamos del fondo embarcaciones hundidas, muertos, barcos partidos por la mitad que servían de lastre con una boya arriba, baterías, carritos de la compra hormigonados con una cadenita y una boya, sacamos de todo. Y eso era el negocio de algunos. Obviamente, lo que hicimos no gustó y durante los primeros años tuvimos algunos sustos. Por la noche nos cortaban cabos, nos rompían boyas. Esto se paró gracias a la Guardia Civil porque poníamos denuncias cada día. Su presencia les disuadió y se trasladaron. Me consta que son los mismos que ahora actúan con el chárter ilegal en Porroig, es la misma gente. El problema no se soluciona sacándoles de aquí para que se vayan a la playa de enfrente. Esto se soluciona con una presencia de la Guardia Civil y de inspectores en toda la isla. Igual que cuando empieza la temporada se incrementan los efectivos de los cuerpos de seguridad en tierra, es necesario lo mismo en el mar.

¿Qué le queda a la bahía de Portmany para dar el salto adelante que esperan los vecinos?

Falta mucho todavía. Un ejemplo son los problemas que tuvimos con la rotura del emisario y el vertido de aguas fecales en Caló de s’Oli. Se ha tardado muchísimo en atajar este problema. Ahora se está trabajando en la mejora de toda la red de fluviales y fecales para que esto no ocurra y que cuando haya un problema en las estaciones de bombeo, la solución no sea abrir el emisario y que salga todo para fuera. En el siglo XXI parece mentira que esto ocurra en Ibiza. Cuando vemos países en África que son basureros de otros nos llevamos las manos a la cabeza, pero luego vemos esto como normal. Cuando hubo el vertido de fecales el olor era terrible, llegaba hasta el otro lado de la bahía, los vídeos que se vieron eran terribles. En esto tenemos mucho margen de mejora.

¿Qué proyectos tiene el club?

Hemos adquirido una estructura en es Pouet que lleva mucho tiempo abandonada. La idea es trasladar la academia náutica. Tenemos un problema de espacio y hay muchas peticiones de gente joven que quiere tener un sitio para guardar sus piraguas. La idea es ampliar esta parte deportiva.

¿Qué papel debe tener Es Nàutic en el presente y el futuro de Sant Antoni?

Siempre hemos estado muy ligados a Sant Antoni, y también a Sant Josep, ya que es una bahía compartida. Los 140 socios que lo fundaron eran gente de aquí de toda la vida, con una idea común en cuanto a su pasión por el mar. La relación es tan íntima que siempre nos planteamos en qué se puede beneficiar la gente del pueblo. Todos los eventos de nuestro 50 aniversario son abiertos. Es Nàutic no es solo un lugar donde poder amarrar un barco.

¿Cómo ve Es Nàutic dentro de 25 años?

Con muchas mejoras pero que en el trato todavía sea personal. Que siguiera siendo un club de Sant Antoni pero abierto a toda la gente de la isla. Hay niños que nunca han subido a un barco y que con la Setmana de la Mar lo hacen por primera vez, ¡y eso que estamos rodeados de agua! Me encantaría que se mantuviera esta relación estrecha con la gente joven y que cada vez más chicos y chicas descubrieran su amor por el mar.