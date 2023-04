El Consell Insular d’Eivissa ha organitzat per a aquesta Setmana Santa un calendari de caramelles de Pasqua els dies 9, 15, 22, 29 i 30 d’abril, interpretades pels Xacoters de sa Torre des Puig d’en Valls i per l’Esquadra de Caramellers de la Mare de Déu de Jesús, únics dos grups que actualment interpreten la versió de Pasqua d’aquest tradicional cant eivissenc.

Les Caramelles de Pasqua començaran aquest diumenge a les 9.30 hores a l’església de Sant Francesc de ses Salines. A les 11.00 hores es cantaran a l’església des Puig d’en Valls i a les 12.30 hores, a l’església de la Mare de Déu de Jesús. A la tarda del mateix diumenge dia 9 Es Xacoters de sa Torres des Puig d’en Valls conclouran aquesta primera jornada a les 20.00 hores a l’església de Sant Jordi de ses Salines. Les caramelles són una de les manifestacions culturals més antigues i significatives del patrimoni immaterial d’Eivissa. En el cançoner eivissenc, suposen la màxima expressió dins la cançó redoblada. Són interpretades per una esquadra formada per un sonador, que porta el ritme amb el tambor i la flaüta, i dos cantadors, que s’acompanyen un amb les castanyoles i l’altre amb l’espasí. Menys conegudes que les de Nadal, de les quals difereixen en mètrica i nombre de cobles, les caramelles de Pasqua són Bé d’Interès Cultural (BIC), en la categoria de bé immaterial, des de l’any 2011. Tradicionalment cantades dins la missa del Diumenge de Resurrecció, narren en 14 cobles la mort i la resurrecció de Crist; seguidament els gojos de Pasqua i l’oferiment tanquen la interpretació. La segona jornada de les Caramelles de Pasqua serà especial: Es Xacoters de sa Torre des Puig d’en Valls cantaran a la cripta de la Sagrada Família de Barcelona el 15 d’abril, a les 19.30 hores. Una setmana després, el dissabte 22 d’abril, Es Xacoters de sa Torre des Puig d’en Valls interpretaran les Caramelles de Pasqua a l’església de Sant Antoni de Portmany a partir de les 20.00 hores. Les següents Caramelles de Pasqua, que també seran cantades per Es Xacoters de sa Torre des Puig d’en Valls seran el dissabte 29 d’abril, a les 20.00 hores a l’església de Sant Agustí des Vedrà, i el diumenge 30, a les 12.30 hores a l’església de Sant Rafel.