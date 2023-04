De Quartó del Rei a Florència

«Ha set una experiència increïble», afirma Lourdes Castro, cap del departament de Castellà de l’institut Quartó del Rei, poc després de tornar de Florència. «Hem parlat d’educació, hem compartit les dificultats a què ens enfrontam diàriament. Sense cap dubte, tornam amb una mirada més ampla», continua Lourdes, recordant la setmana que ella i una altra docent del departament, Raquel Sánchez, han passat a la ciutat italiana per participar en una formació sobre ràdio i podcast inclosa dins del programa Erasmus Plus.

«L’objectiu era formar-nos per poder posar en marxa una ràdio al nostre centre», explica Castro, que detalla que duran t la formació, a la Teacher’s Academy, els varen ensenyar recursos que poden emprar a l’aula «per gravar i editar» els àudios dels futurs podcasts. «Cada dia ens centràvem en usar una eina nova», indica Lourdes,que continua: «Tot i que això va ser molt productiu, un dels aprenentatges més importants que ens el portam dels nostres companys, de compartir les idees que sorgien durant el curs». «Aquestes mobilitats enriqueixen moltíssim. Estam desitjant posar en pràctica tot el que hem après amb els nostres alumnes», conclou la cap de departament de Castellà del Quartó del Rei, «l’únic de l’illa que té l’agreditació Erasmus Ka120», destaca Carlos Moreno, coordinador Erasmus del centre, que afegeix que és també escola ambaixadora del Parlament Europeu.

Precisament aquesta acreditació els permet fer moltes mobilitats, tant de professorat, que són les primeres que s’han recuperat després de la pandèmia com d’alumnes, que tornaran a viatjar i fer intercanvis dins del programa Erasmus aquest estiu. «Hem anat a Estònia, Finlàndia, Florència i ara anirem a Portugal», comenta Moreno, que explica que el Quartó del Rei, que en maig participarà a Alacant a una trobada sobre agricultura sostenible d’escoles ambaixadores, té el finançament de les mobilitats assegurat «fins 2027».

Un podcast en anglès

Lourdes i Raquel varen compartir formació a la Teacher’s Academy de Florència amb una vintena de docents d’altres països: Hongria, Alemanya, Finlàndia... I també d’altres punts d’Espanya. «Les classes del curs ‘Our radio program’ eren de vuit del matí a dos de la tarda, més o menys», recorda Raquel. Hores en les que rebien formació tant teòrica com pràctica. Tot en anglès, això sí. Tant el taller, que impartia un professor italià, com la comunicació amb la resta de companys i, òbviament, el programa de ràdio que varen haver d’enregistrar durant la setmana, emprant les eines que anaven aprenent. «Alguns el parlaven millor que altres i és cert que el primer dia et fa una mica de vergonya, però després vas veient que no tens l’anglès tan oxidat com pensaven i et vas amollant. I el podcast el vàrem treure endavant!», indica Raquel, que explica que compartir temps i experiències amb docents d’altres païssos els ha servit per veure que hi ha temes, com la salut mental, que preocupen no només aquí.

Les tardes, recorda, les dedicaven a avançar en el podcast, que en el cas de les docents eivissenques el varen dedicar als misteris de Florència, als racons i detalls que no acostumen a veure els turistes. Aquells que només descobreixen els qui visiten la ciutat de la mà d’un florentí. «A les tardes havíem d’escriure, també, el diari de sessions», indica la docent, que explica que també era quan aprofitaven per visitar la ciutat: Galeria dels Uffizi, L’Accademia per veure el David de Miquel Àngel... Unes visites que Lourdes i Raquel aprofitaven per, mitjançant lesxarxes socials, fer difussió del programa i animar els alumnes a descobrir Florència amb elles. Ho feien, expliquen, penjant fotografies als stories del perfil del centre a Instagram i fent alguna pregunta sobre elles: «Lourdes compartia una foto del Rapte de les Sabines, per exemple, i preguntava on es troba aquesta escultura. O posava una imatge d’una font de la ciutat i preguntava si era Tritó, Neptú o Posidó».

Les docents destaquen la bona organització de la iniciativa —«tenim una persona al centre molt eficaç», apunta Raquel— i la planificació del taller, que els ha permès aprofitar a fons els sis dies que han estat a la ciutat italiana. A més, destaquen l’oportunitat que els ha donat el curs per descobrir una Florència diferent. Amb les indicacions del professor del curs ‘Our radio program’ varen descobrir el barri dels artistes, el taller d’un d’ells o la coneguda com a Madonna del Puzzo.

Totes dos estan desitjant començar a posar en pràctica amb els alumnes els coneixements que han adquirit. «Al centre tenim una ràdio, un petit estudi i una comissió de ràdio. Alumnes voluntaris fan directes, retransmissions de partits o píndoles informatives al pati», explica Raquel, que detalla que també tenen un canal a Spotify. La intenció en el que queda de curs i el curs vinent és oferir aquest espai a tots els alumnes que tenguin algun interès per animar-los a crear els seus podcasts.