Jaume Pomar, prolífic poeta

Jaume Pomar Llambies.- Palma (Mallorca), 1943 – Bunyola (Mallorca), 2013. Era net del pedagog mallorquí Jaume Pomar i Fuster. Va estudiar peritatge mercantil a l’Escola de Comerç de Palma i va treballar uns anys a una entitat bancària. La biblioteca Can Ventosa recorda l’escriptor mallorquí en el 30 anniversari de la publicació de ‘Frontissa’

Entre els anys 1965 i 1968 va fundar i dirigir, amb Guillem Frontera, la col·lecció de poesia ‘La Sínia’. En aquesta col·lecció és on van aparèixer els seus primers llibres de poesia: l’any 1967 va publicar ‘Tota la ira dels justos’, obra amb la qual havia obtingut el premi Ciutat de Palma-Joan Alcover de poesia del 1966. El 1970 va tornar a guanyar el premi Ciutat de Palma-Joan Alcover de poesia amb ‘Inútil fracàs’. El 1971 va publicar ‘Amb la mort, amorosament’. Va estudiar periodisme a València i l’any 1973 es va llicenciar a Barcelona. També va cursar estudis de filosofia i lletres. El 1979 va publicar ‘Història personal’.

No va tornar a publicar cap llibre de poesia fins al 1986, any en què va aparèixer ‘Elegies’. Amb aquesta obra va aconseguir el premi Ciutat d’Elx de poesia del mateix any i va iniciar una segona època poètica. A aquest títol el van seguir ‘Carisma del desert’, del 1987, i ‘Imatge de la por’, obra publicada el 1988 i guanyadora del Premi Nit Literària Andorrana-Grandalla de poesia. A partir del 1990 Pomar va publicar quatre llibres de poesia en tres anys: el 1991 va aparèixer ‘Les quatre estacions’, Premi Cavall Verd, el 1992 ‘Retorn a casa’ i ‘Llavis de marbre blanc’ i l’any 1993, ‘Frontissa’. Amb aquest darrer títol va guanyar els Premis Literaris de Girona - Miquel de Palol de poesia. ‘La sínia de les hores’ va aparèixer el 1997 i l’any 2005 ‘El fil de sorra’, que va escriure conjuntament amb Isabel Oliva Prat i Carme Jordi. Amb ‘L’illa del silenci’, publicat el 2009, va guanyar el Premi Manuel Rodríguez Martínez de poesia d’Alcoi. L’extensa i rellevant producció poètica de l’autor es va tancar amb les obres ‘Llibre de l’exili’ (2011), i ‘Cants de Montalt’ (2012) amb la qual va guanyar el Premi Pare Colom d’Inca.

Pomar també va escriure obres de narrativa com ‘Un dia o altre acabaré de legionari’, Premi Joan Santamaria de narrativa del 1987. I ‘El temps que fuig’ (1997) i ‘Temps inconjugable’ (2001), dues obres de caràcter autobiogràfic.

En el terreny de la crítica literària i l’assaig cal destacar la seua tasca com a estudiós de la vida i l’obra de Llorenç Villalonga. Així va escriure els llibres ‘Primera aportació a l’epistolari de Llorenç Villalonga’ (1984), i ‘Llorenç Villalonga i el seu món’ (1998). Encara dins de la crítica literària va escriure els títols ‘L’aventura de Nova Palma’ (1976), i ‘Quatre veus de la literatura contemporània a Mallorca’, publicada l’any 2012. Va publicar altres títols de caràcter biogràfic ‘El meu Llorenç Villalonga’ (1995), ‘La raó i el meu dret: biografia de Llorenç Villalonga’, del mateix any, i ‘Llorenç Villalonga: cartes i articles: temps de preguerra’ (1914-1936), obra que va aparèixer l’any 1998. També va escriure les biografies ‘En Josep J. Xueta’ (2001), i ‘Vint pintors de Mallorca’ (2003).

Pomar va col·laborar a les revistes Randa, Revista de Catalunya i Lluc. Va ser bibliotecari i documentalista de la Casa Museu Llorenç Villalonga a Binissalem.

Va ser vocal de la Junta de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) entre els anys 1989 i 1992. Va ser també membre del PEN català.