El Pla5 de Cooperación Municipal del Consell, que persigue apoyar las obras realizadas por los distintos ayuntamientos de Ibiza, ha movilizado un total de 28.348.738 euros, cantidad que incluye las aportaciones al plan por parte de los consistorios y de otras administraciones. Por parte del Consell, ha destinado a esta iniciativa 14.597.804 euros, informa la institución insular en una nota de prensa.

En cuanto a las cifras por municipios, el Ayuntamiento de Ibiza ha presentado a las convocatorias de 2020, 2021, 2022 y 2023 proyectos por valor de ejecución de 4.028.396 euros, que pueden recibir una inversión del Consell total de 2.965.748 euros.

La institución insular detalla en un comunicado que el Ayuntamiento de Santa Eulària ha presentado proyectos por valor de 4.221.123 euros, con una subvención de alrededor de 3.732.000 euros por su parte. Sant Josep, por su parte, ha presentado proyectos cuya ejecución tiene un coste total de 7.002.328 euros y opta a una inyección del Consell de 3.027.760 euros, mientras que Sant Antoni presentó proyectos valorados en 9.519.876 euros con una posible aportación desde el Consell de de 2.891.783 euros.

Por último, en el municipio de Sant Joan se han proyectado iniciativas por valor de 3.577.012 euros con una aportación prevista del Consell de 1.980.451 euros.

Acciones por municipios

Entre el listado de obras por municipios, el Consell detalla que en Vila, por ejemplo, destacan las obras de pavimentación de calles (800.000 euros), el colector de evacuación de pluviales por el camino de can Murtera (1.191.084 euros), mejoras en instalaciones deportivas (593.859 euros) o el condicionamiento de caminos y aceras, entre otros. También las obras realizadas en los centros sociales como el local de la Asociación de Vecinos de Cas Serres (43.305 euros) o las reformas en Can Ventosa (459.059 euros).

En Santa Eulària se ha llevado a cabo dentro de este plan el saneamiento de la urbanización Can Furnet (2.900.768 euros) y mejoras en varios barrios como Can Bassóo, Can Bufí, Siesta, Cala Lenya, el núcleo del pueblo de Jesús, s'Olivera, Roca Llisa, San Carles y la Plaça Espanya y el paseo marítimo de Santa Eulària (1.330.470 euros). También se incluyen trabajos en varios caminos y en las instalaciones deportivas del municipio.

En cuanto a Sant Josep, se ha renovado durante esta primera parte del Pla5 la red de transporte y la distribución entre los depósitos municipales de Sant Josep y Puig de Mar (2.572.417 euros). También se ha reforzado el pavimento de la carretera de sa Serra (260.976 euros) y el firme de la avenida Sant Agustí (por valor de 274.109 euros). Además, se han realizado mejoras en el sistema audiovisual de es Caló de s'Oli (320.471 euros) y se han pavimentado las calles del núcleo urbano de Sant Jordi (340.146, euros).

En el municipio de Sant Antoni se está realizando actualmente una remodelación y un embellecimiento del casco urbano de Sant Mateu (1.210.690 euros), así como el reasfaltado de calles, una medida con un coste de 5.538.921 euros, según el Consell.

Por último, Sant Joan ha suprimido las barreras arquitectónicas del municipio y ha mejorado el entorno de la iglesia de Sant Llorenç (479.856 euros). También ha mejorado el alumbrado público (192.325 euros) y, como en Sant Antoni, se han reasfaltado varias calles y caminos (1.507.468 euros). Por otro lado se han hecho mejoras en la red de aguas (214.853 euros).

La consellera de Promoción Económica y Cooperación Municipal de Ibiza, Maria Fajarnés, explica en la nota que está "satisfecha" por esta "inyección récord de dinero" a los consistorios para "poder mejorar cada rincón de todos los municipios de la isla". Y señala además las inversiones de "mejora hídrica y energética" y el hecho de que el Consell haya gobernado "de cara, no de espaldas, a todos los alcaldes”.

Convocatoria 2023

Además, el Consell ha informado de que a la convocatoria de 2023 se han presentado varios proyectos que los ayuntamientos podrán justificar en los próximos cuatro años. Entre estos proyectos se encuentran, por ejemplo, la construcción de la cubierta y el cierre perimetral de protección al mausoleo del Parque de la Paz por parte del Ayuntamiento de Ibiza con un coste de 82.240 euros; la peatonalización de la avenida Punta Arabí en es Canar en el municipio de Santa Eulària (901.268 euros); un proyecto para condicionar la calle Lugo-La Rioja de Cala de Bou con un coste de licitación de 419.850 euros, y un proyecto de mejora de la red de abastecimiento de agua potable y evacuación de fecales de Sant Antoni. Por último, Sant Joan ha presentado el proyecto de reasfaltado de la carretera que une Sant Llorenç y Santa Gertrudis (500.000 euros).