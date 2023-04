Un condenado por abuso sexual a una niña en Ibiza reduce su pena de 13 a 7 años

Un hombre que fue condenado a 13 años y seis meses de prisión por un delito continuado de abuso sexual mediante prevalimiento, con penetración vaginal, sobre una niña en Ibiza ha visto su pena rebajada a siete años y siete meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears haya estimado en parte el recurso de apelación del encausado. La reducción de seis años en la pena se debe a la aplicación de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual con la concurrencia de las atenuantes simples de reparación del daño y dilaciones indebidas del proceso.

Gracias a esta nueva ley, más conocida como ‘del solo sí es sí’, el Tribunal rebaja tres años la pena del condenado, de 13 a 10 años. Pero como el TSJB aplica también la atenuante simple de dilaciones indebidas, la condena se reduce todavía más, hasta los siete años y siete meses. Es el tercer agresor sexual condenado por hechos ocurridos en Ibiza que se beneficia de una disminución de la condena tras la entrada en vigor de la ‘ley del solo sí es sí’. Hasta el momento han trascendido estos tres casos, lo que no significa que no haya más. Este hombre no está en la cárcel porque la sentencia no era firme.

La sección 1 de la Sala de lo Civil y Penal del TSJB dictó la sentencia con fecha del 13 de febrero de este año, que modifica la que emitió la sección 2 de la Audiencia Provincial de Palma, y que consideró como hechos probados que el condenado sometió a abusos sexuales continuados desde antes de 2012 hasta comienzos de 2015 a la hija de su pareja, nacida en 2002 de una relación anterior. La menor sufrió los abusos del hombre entre los 9 y los 12 años, aunque lo más probable es que incluso antes, puesto que por su corta edad no supo fijar cuándo comenzaron, según indicó en su día la acusación.

Abusos convertidos en «rutina»

El hombre aprovechaba el tiempo que la madre estaba trabajando para abusar de la niña, agresiones sexuales que convirtió en «rutina», según la sentencia. Al cabo del tiempo, la niña contó lo ocurrido a la educadora del colegio, que se puso en contacto con la madre, que echó de la vivienda inmediatamente al hombre y, posteriormente, denunció los hechos.

La niña (que ya ha alcanzado la mayoría de edad) sufre «síntomas depresivos postraumáticos y problemas de regulación emocional y sigue en tratamiento psicológico por los graves trastornos que el abuso sexual le ha provocado», prosigue la sentencia de la Audiencia, de febrero de 2022. La condena también impone la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 100 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio durante 17 años, así como una indemnización a la menor de 20.000 euros, que ya pagó el condenado. Esta parte del fallo sí la ha confirmado el TSJB.

La reducción de condena de 13 años y seis meses a siete años y siete meses resulta de la aplicación de la ‘ley del sí es sí’ y de la consideración de la atenuante de dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento. El proceso judicial se prolongó «durante cinco años y seis o siete meses, respectivamente, desde la toma de declaración del hombre como investigado, acaecida el 12 de julio de 2016, y la celebración del juicio, el 21 de enero de 2022, o la sentencia, de fecha 21 de febrero de 2022, lo que permitiría hablar de un plazo irrazonable merecedor de la atenuante simple», expone el TSJB en su fallo.

La ‘ley del solo sí es sí’ permite una rebaja notable de la condena El Tribunal Superior de Justicia de Balears rebaja tres años la pena por la aplicación de la ‘ley del solo sí es sí’, y además aprecia la atenuante de dilaciones indebidas, que sumada a la que ya había incluido la primera sentencia de la Audiencia Provincial (de reparación del daño), provoca que la pena se reduzca en un grado. El resultado es que la condena de 13 años y seis meses de prisión dictada por la Audiencia se queda en siete años y siete meses. Seis años menos. El agresor sexual no ha sido encarcelado porque la sentencia no era firme.

Casi dos años para un informe

La jueza del juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza dirigió un oficio el 4 de agosto de 2016 para que se emitiera un informe psicológico sobre la niña, que se realizó el 6 de marzo de 2018, casi dos años después. El TSJB atribuye estas paralizaciones «en parte, a dificultades estructurales para conseguir el informe pericial y en parte al funcionamiento del propio juzgado», por lo que estima la atenuante de dilaciones indebidas.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia señala que según el Código Penal vigente cuando ocurrieron los hechos la pena adecuada a la calificación era de 11 años y un día a 12 años, pero con la modificación introducida por la ‘ley del solo sí es sí’ la horquilla se queda entre los 10 años, seis meses y un día, y los 12 años de cárcel. El texto explica que al concurrir la atenuante de dilaciones indebidas con la de reparación del daño (ya reconocida por la primera sentencia), procede aplicar la pena «inferior en uno o dos grados a la establecida por la ley».

El TSJB ha reducido la pena en un grado, pero sin la ‘ley del solo sí es sí’ la disminución de condena en un grado nunca habría bajado tanto, hasta los siete años y siete meses, según fuentes expertas en Derecho, y la pena de 13 años y seis meses se habría quedado en nueve años y nueve meses. Es decir, el TSJB ha añadido una atenuante a una pena ya muy rebajada por la ‘ley del solo sí es sí’. El resultado de la revisión de la condena es que se reduce en seis años en total.

Así lo explica la sentencia del TSJ: «Al ser solo dos las circunstancias atenuantes y no poseer una entidad especialmente significativa la sala estima ajustado a todos los matices del caso rebajar en un solo grado la pena más favorable, es decir, la de 10 años y seis meses y un día de prisión, pena que iría de cinco años, tres meses y un día a 10 años y seis meses menos un día, y dentro de estos márgenes situarla en su mitad inferior e imponer la pena de siete años y siete meses de prisión».

La atenuante simple de reparación del daño la aplicó la Audiencia en la primera sentencia porque el agresor pagó parte de la responsabilidad civil solicitada antes del juicio y el resto en el trámite de apelación, en total 20.000 euros.

«Terrible calvario de abusos»

El recurso de apelación de la defensa pedía al Tribunal que revocara la sentencia de la Audiencia y dictara otra de absolución o de dos años de prisión. La acusación señaló por su parte que «no hay atisbo de duda de lo que allí ocurrió y del terrible calvario de abusos por el que pasó» la niña, por lo que pidió al TSJB que confirmara la sentencia condenatoria en su integridad, mientras que la Fiscalía solicitó una rebaja de dos años por la aplicación de la ‘ley del solo sí es sí’. Sin embargo, el TSJB ha reducido finalmente la pena en seis años.

La acusación recordó la estremecedora narración que hizo la menor de los abusos sexuales continuados que sufría por parte del hombre, que la violó, le llegó a introducir dedos en la vagina varias veces e intentó penetrarla con el pene, además de realizarle todo tipo de tocamientos de naturaleza sexual. En el juicio, la chica declaró muy afectada, entre lágrimas: «Me tocaba todos los días».