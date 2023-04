Elecciones en Ibiza. PSOE: «No podemos crecer más en plazas turísticas, tenemos bastantes, la isla no da para más»

El candidato del PSOE a la presidencia del Consell de Ibiza, Josep Marí Agustinet abogó ayer por la elaboración de un nuevo Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT) «donde se defina si hay que hacer actuaciones en alguna zona, pero no crecer más en plazas turísticas, ya tenemos bastantes, la isla no da para más».

Agustinet presentó ayer a los miembros de la lista al Consell en un acto en el hotel Torre del Mar de Vila, en el que el PSOE también presentó a todos los miembros que integran la lista que encabeza Pilar Costa al Parlament. La presidenta del Govern, Francina Armengol, estuvó arropando a las candidaturas antes de viajar rumbo a Formentera, donde asistió a la Fiesta Intercultural.

El candidato socialista al Consell defendió en la presentación su apuesta por un «turismo de calidad», que «entienda la problemática de la isla y que la respete» y que «no es ese que llega en jet privado».

También en clave medioambiental, aseguró que su partido «no quiere una incineradora» en la isla. «Creo que no es una buena solución, tenemos que arreglarlo de otra manera», indicó en referencia al estudio de alternativas al vertedero de Ca na Putxa con el que trabaja el Consell.

El candidato criticó la «parálisis de proyectos» del actual equipo de gobierno del Consell, del que dijo que desarrolla una «política clientelar y para hacerse fotos». Marí Ribas aseguró que, si gobierna, recuperará la dirección general de Igualdad y reabrirá la Oficina de la Dona. También se mostró dispuesto a colaborar e impulsar políticas de vivienda.

Por las camas elevables

Pilar Costa arrancó su intervención, tras presentar a las personas que la acompañarán en lista electoral, defendiendo los avances en materia laboral de la nueva ley turística de Balears. «La conquista de los derechos laborales es lo mejor que podemos hacer todos aquellos que gestionamos las administraciones públicas», dijo en respuesta a las recientes declaraciones hechas por la candidata del PP al Parlament, Marga Prohens, calificando de «tontería» la obligatoriedad de instalar camas elevables en los hoteles.

Costa apostó por construir «vivienda pública (VPO) allá donde los ayuntamientos cedan espacios» y criticó la respuesta del PP a la última cesión de terrenos hecha por el Ayuntamiento de Ibiza de un solar junto a los juzgados, que los populares quieren llevar a los tribunales y tildó a los políticos de ese partido de «clasistas» por «no querer que se hagan VPO» en la avenida Isidor Macabich.

Sanidad pública «de primera»

La candidata al Parlament defiende que en Ibiza y en Balears hay «una sanidad pública de primera» y expresó su apoyo al personal sanitario. «Esto no significa que no tengamos problemas o que no tengamos que mejorar en muchos aspectos», matizó, antes de achacar los déficits de la Sanidad a la pandemia y a la gestión del PP cuando gobernó la comunidad autónoma entre 2011 y 2015.

La presidenta del Govern cerró el acto antes de un piscolabis para los asistentes alabando a Agustinet y Costa. «Son personas honestas, que quieren su tierra y que están en política para servir a la gente, y no para servirse ellos mismos de la política». También hizo mención a las palabras de Prohens respecto a las camas elevables y le afeó que «ridiculice una cuestión tan grave como una enfermedad profesional», motivo por el que se han instalado estas camas, de acuerdo con la nueva ley turística.