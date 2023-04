Los técnicos sanitarios amenazan con movilizaciones por el plus de difícil cobertura

El sindicato USAE de técnicos en cuidados de enfermería celebrará tras las fiestas de Semana Santa una reunión con el director general del Ib-Salut para encontrar una solución satisfactoria a la exclusión de los técnicos sanitarios como colectivo con derecho a percibir el complemento derivado de la declaración de Ibiza y Formentera -junto a Menorca- como áreas de difícil cobertura. En segunda instancia, y ante la posibilidad de no lograran alcanzar un acuerdo, ya han pedido a la administración los permisos necesarios para organizar concentraciones en apoyo a sus demandas.

Así lo indicó ayer la secretaria autonómica de USAE Balears, Rosa Planells, después de celebrar una asamblea en el salón de actos del Hospital Can Misses. Se trató de un encuentro entre los técnicos auxiliares de Enfermería, los técnicos superiores y los técnicos de emergencias sanitarias. Planells también indicó que prevén reunirse con partidos políticos y conseguir compromisos de cara a la próxima legislatura.

La reunión asamblearia se desarrolló a partir de las 12 del mediodía y en ella participaron unas 40 personas, calculó Planells, aunque no todas pudieron asistir al mismo tiempo y a lo largo de todo el encuentro, precisó. Por otra parte, indicó que muchos profesionales no pudieron asistir al tener que atender sus obligaciones laborales.

Es el segundo acto deliberativo que se produce esta semana en torno a la cuestión de la ampliación del plus a todo el personal sanitario. El miércoles, los técnicos de emergencias sanitarias, que trabajan en ambulancias a cargo de la empresa pública Gsaib, celebraron otra asamblea por la que quedaron a la espera de contactar con el resto de colectivos que se sienten damnificados con el fin de concretar las acciones a seguir. En este sentido, el presidente del comité de empresa de Gsaib, José Manuel Maroto, apuntó que hay alrededor de 400 miembros de personal técnico que no percibirán el complemento del Govern, del que son beneficiarios médicos y enfermeras. Esta petición fue también la reclamación central de las protestas que protagonizaron medio centenar de técnicos el jueves durante la visita de la consellera de Salud de Balears, Patricia Gómez, al Hospital Can Misses. Ibiza, Formentera y Menorca fueron declaradas áreas de difícil cobertura a finales del mes de febrero mediante la Ley de presupuestos de 2023.