Protesta de los técnicos sanitarios

Medio centenar de técnicos en cuidados de enfermería y de emergencias sanitarias se concentraron ayer en la puerta del viejo hospital de Can Misses para protestar por haber quedado excluidos del complemento de fidelización, el pllus que ahora reciben médicos y enfermeras en las Pitiüses por estar en un área de difícil cobertura. Los trabajadores esperaron a la consellera de Salut Patricia Gómez con pitos y carteles en los que exponían sus reivindicaciones.

«Todos los trabajadores de los grupos B, C, y D -técnicos medios y superiores- nos hemos quedado sin cobrar este plus, y consideramos que es igual de difícil cubrir un puesto de técnico que uno de médico o de enfermera, y que merecemos también este plus», declaró en la entrada de Can Misses Javier Ribas, presidente de seguridad y salud del Gsaib (Gestión Sanitaria y asistencial de las IB).

Pese a que los manifestantes no pudieron contactar personalmente con la consellera, sí que hablaron con el director general del Ib-Salut, Manuel Palomino. La consellera, además, aseguró que durante la próxima legislatura «se incluirán en este complemento todas las categorias laborales que son deficitarias», y añadió que anteriormente solo se reconocía en este plus a los médicos y ahora ya se incluye también a las enfermeras.