José Ramón Martín (Cs): «Se usa a los enfermos políticamente»

El PP presentó una moción ‘paracaídas’ sobre la calidad de la sanidad pública que, tras la emocionada y sincera intervención del edil de Ciudadanos José Ramón Martín, no tuvo más remedio que retirar. «Esta moción es inoportuna y partidista», clamó por videoconferencia Martín tras la exposición del PP: «Se usa a los enfermos políticamente. La sanidad no debe estar politizada», señaló el concejal, que se encuentra enfermo y que cree que «el PP no va a cambiar la política sanitaria».

«Dentro de la mala suerte, he tenido la suerte de encontrar gente maravillosa. También entiendo que cuando alguien está entre la vida y la muerte acuda a la sanidad privada», contó, a la vez que exigió a todos los partidos que «se pongan las pilas para mejorar la sanidad de la isla». «Después de escuchar a Martín, creo que tenemos la obligación de juntar todas las propuestas y sumemos para votarla por unanimidad», sugirió acto seguido Joan Torres, de El Pi. El alcalde propuso entonces «dejar el tema sobre la mesa» para llegar a un consenso y, en un próximo pleno, que haya una declaración institucional unánime. La intervención de Martín (que no pudo evitar emocionarse, lo que a su vez conmovió al resto) supuso un cambio en el guion. «Debe saberse qué personas visitan asiduamente el Ayuntamiento para que los despachos no se conviertan en un lugar de intercambio de favores» Ramón vio además aprobada la moción que presentó para que haya más transparencia en el Consistorio, por ejemplo anotando con quiénes se reúnen los ediles: «Debe saberse qué personas visitan asiduamente el Ayuntamiento para que los despachos no se conviertan en un lugar de intercambio de favores», alegó. El alcalde, que dice que en breve se sabrá que su Consistorio «es de los más transparentes de Balears», votó en contra.