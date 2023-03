Un texto en el que no se involucra al secretario de Sant Antoni

Unidas Podemos contó con la ayuda del secretario, Pedro Bueno, para elaborar la moción con propuesta de acuerdo que hoy presenta en el pleno: «Ha tenido una actitud colaboradora», le elogia Fernando Gómez. Fue Bueno el que le dijo que, para admitirla en el orden del día, «no podía ser imperativa», según Gómez. Pero la única diferencia con la moción que presentó El Pi es que aquella incluía la obligación de que la documentación se presentara en el plazo de 15 días, mientras que en la de UP se habla de «elevar de forma inmediata» esa información a la Fiscalía. En ambas se habla de «instar» al alcalde, si bien en la primera también se involucraba al secretario. En la de UP, no. Respecto a que en la moción de UP no aparezca su nombre, el secretario es claro: «A mí nadie me tiene que instar a nada».

«El pleno no puede ordenar al alcalde a denunciar. La razón: entre el pleno y el alcalde no hay jerarquía. El alcalde tiene unas competencias y el pleno, otras», explica a este diario Pedro Bueno. «No se puede obligar a un edil —razona— a que denuncie algo. Una denuncia es una cuestión personal que hace quien entiende que debe hacerlo». Preguntado por la diferencia que considera que hay entre ambas mociones, el secretario explica que «no es lo mismo instar a que el alcalde denuncie, a que se diga en la moción que el alcalde eleve la documentación. Es un matiz bastante importante». En realidad, en la moción de El Pi no se pedía al alcalde (y al secretario) que denunciara, sino que «remitiera» la documentación a la Fiscalía.

También dice que no vetó nada: «Quien hace el orden del día es el alcalde asistido por el secretario. Yo hice una diligencia estimando lo que creí oportuno. Y es él, el alcalde, el que decide si la mete o no en el orden del día. Y él no la metió en su sano criterio haciendo caso a mi informe. Pero no soy yo quien lo decide. Yo no veté, yo informé. Quien no la quiso meter fue el alcalde».

Bueno insiste en que la moción de El Pi no era procedente: «Le dije a Joan Torres (El Pi) que bajo mi criterio esas no eran las formas [de presentar una moción con propuesta de acuerdo]. Y le di cuatro soluciones: que defendiera una moción de control [por la que finalmente ha optado], que hiciera una interpelación, que pidiera un pleno extraordinario o que se creara una comisión de investigación interna». «Siempre intento dar soluciones y me da igual el color político», indica. Respecto al caso Sonitec, comenta que sólo sabe lo leído en es Diari: «Pero de lo que leo, probablemente se han hecho las cosas mal».

«Yo siempre intento dar soluciones y me da igual el color político», indica el secretario «por acumulación» de Sant Antoni y con plaza fija en el Consell. «Soy un profesional, no trabajo con siglas, trabajo con personas. Me estudio lo que me digan que hay que estudiar», dice en referencia a la posibilidad de que tuviera que dictaminar respecto al caso Sonitec: «No lo he mirado. Pero de lo que leo, probablemente se han hecho las cosas mal».

«Ya me las he visto —cuenta— de todos los colores. Tengo 41 años y llevo 20 en la Administración pública». Bueno estuvo destinado en Puertollano y allí mandó a la Fiscalía al Ayuntamiento «por construir una plaza de toros a base de contratos menores (...) Lo que se hizo en Puertollano fue crear una comisión. Aquí se podría llamar al de Sonitec, al interventor, a los funcionarios… se hace un dictamen y si se ve que hay algo, se envía a Fiscalía. Pero a las bravas como pedía Joan Torres...».

Joaquín Hermoso, alcalde socialista de Puertollano, fue condenado en aquel caso a siete años de inhabilitación por prevaricación.