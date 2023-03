TEDxDaltVila: Una puerta abierta en Ibiza a nuevas ideas y oportunidades

Ibiza tiene mucho que ofrecer, más allá de sus discotecas y playas. Es una isla donde florece la creatividad, un imán que atrae a gente de todo el mundo con propuestas variopintas, muchas de ellas imaginativas, innovadoras, alternativas e inspiradoras. Eso lo tienen muy claro tanto los organizadores y los ponentes de TEDxDaltVila como el público que hace cola a las nueve y media de la mañana a las puertas de Can Ventosa para entrar en el evento. La mayoría son extranjeros y se comunican en inglés, el idioma en el que se van a ofrecer las charlas. Todos comparten las ansias por descubrir e intercambiar nuevas ideas y conocimientos.

Muchos son residentes, otros están aquí de vacaciones o por trabajo. Por ejemplo, Elena Baltaga, francesa residente en Suiza, está de retiro en las Pitiusas y se ha apuntado a TEDxDaltVila porque le interesa conocer «los proyectos, las tendencias, las ideas y la gente que hay en la isla». Está convencida de que en Ibiza «hay muchas oportunidades», por ejemplo, en el campo del blockchain o en el de la salud mental, dos temas que se van a abordar precisamente en el evento que está a punto de comenzar. Señala en el programa de mano las charlas que más le interesan, la del musicólogo Nicc Johnson, titulada ‘La música puede salvarte la vida, literalmente’; la del fundador de la organización sin ánimo de lucro Iceers, Benjamin de Loenen, sobre la ayahuasca, el renacimiento psicodélico y la revolución de las relaciones; y la de la diseñadora Neliana Fuenmayor, que hablará sobre blockchain y la transparencia en la moda. Ésta es también una de las conferencias del programa que más ha despertado la curiosidad de Andrea Martínez, que acude por primera vez como público a una charla TEDx. «Me encanta este tipo de iniciativas, me parece genial para la isla y para saber qué otro tipo de industrias hay en Ibiza, además de la turística», comenta esta mexicana a cargo de una agencia internacional de publicidad y diseño que está en la isla por trabajo.

Antes de las diez, la hora prevista para el inicio del encuentro, el público empieza a ocupar las butacas del auditorio. La platea del teatro está prácticamente llena. En la tercera fila se sienta Neal Bakshi, un coach espiritual y experto en sanación energética a través del reiki que reside en Nueva York y que está en Ibiza temporalmente. Es la tercera vez que visita la isla y en un futuro le gustaría fijar su residencia en las Pitiusas. «Estoy aquí para explorar la comunidad que reside en Ibiza, me gustaría ofrecerle mi ayuda y compartir ideas. Me he dado cuenta de que hay gente muy inspiradora», comenta antes de confesar que le gustaría algún día poder ofrecer una charla en TEDxDaltVila. En la misma fila, está sentado Ben Kestner, padre de Marina, la ponente más joven de esta primera edición. Comenta que antes de trasladarse a vivir a la isla hace año y medio residía con su familia en Estados Unidos, donde estableció los cimientos de la iniciativa que dirige en Ibiza, The Learning Project, una alternativa a los centros educativos tradicionales. Su hija en un par de horas será la encargada de explicar a través de su propia experiencia qué sucede cuando los estudiantes toman el control de su propio aprendizaje, como promueve este proyecto educativo.

Salto al pasado y viaje al futuro

TEDXDaltVila comienza con un espectáculo que fusiona flamenco y hip hop, que ofrecen la bailaora y coreógrafa María García y los bailarines Mimi Winter Esme Dean y Lucas Ballejos, que arrancan con su actuación aplausos, ovaciones y algún ‘olé’. El original montaje es una muestra de la belleza que puede nacer del mestizaje de culturas y disciplinas y sintetiza de alguna forma la esencia de TEDxDaltVila, como pone de relieve la conductora del evento, Jo Youle. «Ésta es una gran oportunidad para poner Ibiza en el mapa y para descubrir y compartir ideas útiles», resalta en su presentación la periodista y podcaster, convencida de que esta iniciativa alimentará la curiosidad y la inspiración y también moverá a la acción.

Frente al escenario sobre el que se encuentra Youle hay una pantalla, que funciona como cronómetro para asegurarse de que ninguna de las 18 ponencias previstas a continuación superen los 18 minutos, el tiempo límite establecido por el formato TED.

El escritor británico Ben Dunwell, afincado en Ibiza desde hace casi una década, es el encargado de abrir la primera de las cuatro sesiones de charlas que se ofrecerán durante la jornada. La suya se titula: ‘Un toro en la noche: encontrando esperanza en la historia antigua’. El autor de ‘Isla de Pinos’ (Barbary Press) comienza con una anécdota que vivió en el British Museum y propone al público viajar al pasado para descubrir que tenemos mucho más en común con nuestros antepasados de lo que nos pensamos. Su mensaje es conciso y claro, «todos somos iguales».

Si Dunwell propone mirar al pasado para aprender de nuestros ancestros, el siguiente ponente, Lucian Tarnowski, que se presenta a sí mismo con viajero en el tiempo, invita a mirar hacia el futuro para pasar «del nacionalismo al planetismo». El fundador de United Planet y UP.Game aboga en su intervención por el uso del juego y la creatividad para desarrollar historias que configuren un futuro común donde haya prosperidad para todos y «armonía con toda la vida».

Sexo, aloe vera y café

Ruth Ramsay, la tercera conferenciante, condensa en seis minutos algunos consejos básicos para mejorar la vida sexual. La clave, dice, «está en tratar el sexo de la misma forma que un hobby que nos apasiona», y pone de ejemplo el tenis. Si queremos jugar bien a este deporte, explica la educadora y coach sexual, tenemos que practicarlo con asiduidad, dedicarle tiempo, instruirnos e investigar nuevas técnicas. Lo mismo aplica para el sexo, para el que es fundamental también «la comunicación, la empatía y la creatividad».

Tras Ramsay llega el turno del único ponente ibicenco de TEDxDaltVila, César Mayol Serra, director general de Centros Turísticos Culturales, que engloba diferentes marcas, entre ellas, Ibizaloe e Ibiza Botánico Biotecnológico. El empresario, después de dejar muy claro a la audiencia que «la isla puede ofrecer mucho más que fiesta y playas», pone como ejemplo el aloe vera , «un remedio tradicional en Ibiza» conocido por sus usos medicinales, cosméticos y gastronómicos «que puede allanar un futuro sostenible».

La primera sesión de charlas concluye con Zandra Palma, profesional de la Medicina Funcional y la Medicina Ambiental residente en Ibiza. La doctora ofrece una serie de sencillos consejos caseros para mejorar nuestro sistema inmunológico y de paso contribuir a un planeta más sostenible. El primero es «quitar la tapa de plástico de los vasos de café para llevar». ¿El motivo?, porque «está fabricada con sustancias químicas industriales como el bisfenol A (BPA), que son muy tóxicas para el organismo». Asimismo, señala que es fundamental eliminar la humedad en nuestras viviendas y limpiar el moho, evitando, eso sí, usar lejía. Además, quitarse los zapatos al entrar en casa es otro gesto que debemos incluir en nuestra rutina diaria para evitar que todos los químicos adheridos en nuestras suelas nos perjudiquen. Palma apuesta también por el consumo de comida orgánica.

Después de la intervención de la médica, público y conferenciantes se toman un descanso para compartir ideas, intercambiar impresiones sobre el evento, y de paso comer y beber algo en la terraza y la cafetería del club de mayores de Can Ventosa, que el Ayuntamiento de Ibiza ha cedido a la organización de TEDxDaltVila para la ocasión. En el interior de este espacio se exhiben las criaturas de la compañía Theatre of the Ancients creadas por Joanna Hruby, que actuará en la segunda sesión de charlas, programada a mediodía. Además, TEDxDAltVila ofrece al público la posibilidad de aprovechar los descansos para pedalear con una bicicleta que recicla plásticos o ponerse unos auriculares que permiten hacer una meditación exprés.

Ben Dunwell, que acaba de vender un ejemplar de su libro ‘Isla de Pinos’ a una de las asistentes, comenta que la experiencia de participar en TEDxDaltVila está siendo «emocionante». Lo mismo piensa Mayol, que resalta los meses que llevan trabajando ponentes y organización para que todo salga a pedir de boca. «Éste es mi primer TEDx y está siendo un viaje mágico en el que estoy aprendiendo muchas cosas», comenta Ruth Ramsay.