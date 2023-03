El pleno municipal del Ayuntamiento de Sant Antoni ha aprobado la adjudicación del proyecto de asfaltado de varias calles del municipio por un importe de 3.170.101 euros con el objetivo de mejorar el servicio y seguridad de la red viaria local, según informan desde el Consistorio.

El proyecto, que cuenta con la subvención de 500.000 euros del Plan Estratégico de Inversiones Municipales de Ibiza del Consell, contempla trabajos de refuerzo del firme, adecuación de márgenes y de señalización horizontal y vertical, bacheos, acondicionamiento del drenaje y creación de nuevos reductores de velocidad, tal y como ha detallado el Ayuntamiento de Sant Antoni. Las actuaciones, prosiguen en una nota de prensa, se realizarán en las siguientes calles del municipio: Travesera de Portugal, calle Soledad, Sa Gavina, Greco, Gladiols, Cervantes, Far, Madrid y Rosers, así como en los caminos de sa Vorera, des Turs, des Regueró, des Pla de Santa Agnès, des Pla de Sant Antoni, des Fornàs, de Benimussa y de Forada.

En la sesión plenaria, también se ha adjudicado un amarre desmontable para barcos en Cala Salada. La concejala de Medio Ambiente, Neus Mateu, ha destacado que se trata de un trámite "necesario para conseguir la aprobación definitiva de este punto de atraque, que actualmente está prácticamente inutilizable e inaccesible", y que supondrá "una mejora de la seguridad y acceso a la playa, atendiendo una reivindicación que existe desde hace años”, ha apostillado. El acondicionamiento de este muelle, situado en el lateral de la playa donde se ubican las casas varadero, permitirá realizar una reordenación del tráfico marítimo y mejorar la zona de baño entre Cala Salada y Cala Saladeta, aseguran desde la institución.

Otros asuntos del Pleno

Por otro lado, durante la sesión también se ha acordado dejar sobre la mesa la propuesta del PP para exigir al Govern balear una sanidad de calidad que incluya una estrategia de fidelización del personal sanitario, con la idea de llegar a un acuerdo entre todos los grupos políticos.

Además, se ha acordado aprobar la gratuidad de los tres cursos de primer ciclo de educación infantil de la escoleta municipal de Can Coix con la abstención del equipo de gobierno, que ha explicado que previamente es necesario realizar un estudio de viabilidad económica para conocer si se puede llevar a cabo la medida.

Por último, se ha aprobado llevar un registro interno de las personas ajenas que visitan las instalaciones municipales como medida de seguridad, y crear y aprobar una ordenanza para regular la circulación y estacionamiento de vehículos a motor en las zonas protegidas del municipio. Respecto a estos últimos puntos, el Ayuntamiento explica en la nota que el equipo de gobierno no ha dado su apoyo en el primer caso, por no disponer actualmente de personal para este fin, y en el segundo, por no ser de competencia municipal.