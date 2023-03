El contrato de gestión del agua de Ibiza saldrá a licitación por 185 millones de euros

El pleno del Ayuntamiento de Eivissa ha aprobado esta mañana de manera inicial los documentos que definirán la futura contrata del agua para los próximos 20 años. Un servicio municipal cuyo contrato caducó en el año 2009 y hasta ahora está siendo prorrogado. La oposición se ha mostrado crítica con la propuesta, especialmente el Grupo Popular, que a pesar de ello se ha abstenido. El coste previsto de la contrata será de 185 millones de euros.

La nueva contrata será de gestión indirecta durante 20 años, con una inversión prevista de 17 millones de euros en ocho años y el compromiso de la empresa adjudicataria de invertir entre 8 y 10 millones más hasta el final del contrato. Prevé además una subida del precio del metro cúbico de agua de entre un 3% y un 5% en la tarifa de los ciudadanos.

El concejal de Medi Ambient, Jordi Salewski, apuntó que es un contrato con una “fuerte inversión en la red de agua potable y de saneamiento, también de innovación y modernización del servicio”.

Tras su publicación se abrirá un plazo de alegaciones.

Pluviales y tarifas

El concejal de Ciudadanos, José Luis Rodríguez, celebró que “por fin” llegase a pleno “el tan esperado y deseado contrato del agua”. Un motivo de “alegría”, pero también de “tristeza” por no contemplar ciertos aspectos.

Por una parte indicó echar en falta más inversión en la red de suministro “en la que no se han hecho inversiones de mejora durante los 14 años que han pasado desde que caducó el anterior contrato.

Por otro lado, dijo no entender la filosofía del Ayuntamiento en materia de saneamiento dado que no se integran aspectos del Plan de Sostenibilidad en el uso del agua que se aprobó esta legislatura. “No he visto ninguna inversión para la infiltración de aguas pluviales, que es uno de los objetivos marcados en el plan de sostenibilidad del agua y al final separamos para juntar en el tanque de tormentas. Creo que no es la mejor opción, sino que debería procurarse, desde mi punto de vista y sin ser un experto, la infiltración de las aguas pluviales al subsuelo para mejorar la extracción”.

Por parte del Grupo Popular, José Vicente Marí, señaló que la realidad “tras ocho años de nada” se ha presentado “una foto” del estado del servicio. Para él es una muestra de la dinámica de “freir a impuestos a los vecinos” del equipo de gobierno, y criticó el aumento del recibo del agua en un 5% (en la parte variable de la tarifa que corresponde con el consumo) “para tener un servicio a 20 años a cambio de poca cosa”.

La subida de la tarifa consideró que es una muestra según Marí del “pufo” del precio del agua "pactado entre el gobierno municipal y Abaqua". Indicó que en su momento se informó de que el incremento de consumo iba a suponer 2,4 millones de euros “y ahora resulta que nos va a costar 5,3 millones de euros”.

A pesar de ello señaló que el contrato preveía un superávit anual de cerca de 300.000 euros y se preguntó dónde iba a parar ese dinero. “¿Se lo queda el Ayuntamiento? Entonces baje las tarifas. ¿Se lo queda la empresa? Pues expliquen en qué concepto.

Salewski defendió que hay un trabajo técnico detrás de todo el contrato y la redacción de los pliegos, “yo no me he levantado esta mañana y he redactado esto”. Recordó que en las últimas dos legislaturas se había hecho inversión directamente por parte del Ayuntamiento con la separación de pluviales y fecales en varias calles además de otras obras de mejora con fondos recibidos de otras instituciones.

Respecto a la subida de las tarifas indicó que la tarifa “sube en torno a un 1%” realmente si se contempla el total de la factura y señaló que actualmente Vila es el municipio con el metro cúbico más barato de la isla, con un precio de 1,17 euros. En Sant Joan se pagan 2,18 euros, en Sant Antoni 2,08, en Sant Josep 1,26, en Santa Eulària 1,21 euros.