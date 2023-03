El secretario de Sant Antoni elimina del pleno una moción que le obliga a enviar a Fiscalía el Caso Sonitec

El nuevo secretario, Pedro Bueno, que comenzó a trabajar en Sant Antoni el pasado mes y que ejerce además esa función en el Consell, de donde ha sido «acumulado» al Consistorio hasta que se ocupe la plaza vacante, retiró la moción al considerar que «no se encuentra dentro de las competencias del pleno la decisión de remitir, o no, la documentación a las instituciones mencionadas», según comenta Joan Torres, edil de El Pi, que consta en un documento que le remitió el funcionario: «Por ello, la moción ha quedado fuera del orden del día de la convocatoria del pleno del jueves».

Torres no supo que el secretario había eliminado esa moción hasta que el viernes, al repasar el orden del día del próximo pleno, observó que no aparecía. Cuando le preguntó al respecto, Bueno le expuso ese motivo y le entregó un informe que ha redactado para justificar su medida, que no tiene precedentes en la reciente historia de los ayuntamientos ni de los consells de las Pitiusas, si bien tanto el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) como la jurisprudencia avalan algunos casos en los que puede procederse así.

La moción pretende «esclarecer las posibles responsabilidades judiciales y administrativas» cometidas en el Caso Sonitec, la contratación de la empresa de Vicente Escandell (vinculado al PP y amigo de la infancia del edil de Fiestas, Miguel Tur) por más de un millón de euros en tres años y medio. A juicio de El Pi, «se ha podido constatar que no se han seguido los procedimientos administrativos que marca la Ley de Contratos del Sector Público» y que de la documentación «se desprende que podría haber irregularidades que pueden ser administrativas o que pueden llegar a tener consecuencias judiciales».

Esas irregularidades proceden, señala en la moción eliminada por el secretario, «de la desorbitada contratación» que en el departamento de Fiestas «se ha producido durante esta legislatura, en la gran mayoría de los casos sin licitaciones públicas ni contratos. Las prestaciones han sido contratadas verbalmente, también en la gran mayoría de los casos, a una sola empresa».

Recuerda, asimismo, que el interventor municipal ha emitido en reiteradas ocasiones «informes de Omisión de la Función Interventora» y ha reiterado «la mala praxis que se producía» en los departamentos dirigidos por Miguel Tur y, a juicio de El Pi, Alcaldía. De hecho, a finales de 2022 puso un ultimátum: o se empezaba a contratar debidamente o no aceptaría más facturas para su abono. Desde entonces, el Ayuntamiento ha empezado a pedir presupuestos a otras empresas, tal como hacen el resto de consistorios, incluidos los del PP.

La formación quiere que se aclare por qué se dio «multitud de trabajos a una sola empresa, sin haber llevado a cabo ninguna licitación pública ni haber formalizado los preceptivos expedientes de contratación con la concurrencia de otros presupuestos», lo cual cree que «ha causado un sobrecoste evidente de los recursos públicos». Haber otorgado trabajos a una sola empresa en este mandato por más de un millón de euros a base de contratos menores, algo que no sucede en ningún ente municipal de las Pitiusas, y «sin haber seguido el procedimiento que marca la ley de contratos, hace necesario una investigación administrativa y judiciales para aclarar posibles responsabilidades y evitar que se sigan malgastando sin ningún control los presupuestos de este Ayuntamiento», se recoge en la moción eliminada por el secretario, donde se recuerda que «hasta los responsables del equipo de gobierno han reconocido que no se había actuado bien».

La moción hace referencia a «un gravísimo caso de posible corrupción» y de «negligentes actuaciones por parte de los responsables políticos» que han provocado que «los fondos públicos se hayan visto gravemente perjudicados, habiéndose pagado un sobrecoste muy elevado por unos servicios por el hecho de no haber hecho licitaciones públicas o abierto expedientes de contratación (pidiendo diferentes presupuestos a diferentes empresas) violentándose principios como el de concurrencia, objetividad y participación».

PSOE: «Extraño y poco democrático»

«Es la primera vez que ocurre algo así en un Ayuntamiento. No hay precedentes de que el secretario haya redactado un informe para echar atrás un punto del orden del día porque no tiene competencias», comenta Antonio Lorenzo, edil de PSOE-Reinicia, sobre la negativa el secretario a incluir la moción de El Pi en la próxima sesión plenaria: «Se debería haber llevado a pleno y haber debatido allí este tema. Que no incluya la propuesta de un partido político me parece extraño y poco transparente y democrático». El fin es «intentar que no se hable del Caso Sonitec, pero es un error porque se habla aún más». Cree Lorenzo que «con toda la información surgida, en la que queda demostrado que Miguel Tur no ha hecho las cosas correctamente, que ha dado contratos a dedo, que se ha saltado la normativa al 100%, que ha focalizado todo el gasto en una empresa, el Ayuntamiento debería mover ficha y, al menos, abrir una investigación interna o llevar esto donde considere para esclarecer el tema, aparte de que el alcalde debería cesarle y no dejarle tocar ni un euro público más».

Por su parte, Fernando Gómez, edil de Unidas-Podemos, califica lo ocurrido de «escandaloso». «Es la primera vez —indica— que vemos algo así. Pedimos que se argumente legalmente esta decisión. Y que se reconsidere y se incorpore en el orden del día». Considera que «atenta contra la democracia que ni siquiera se pueda debatir en el pleno» y pide al alcalde «que deje de presionar a los funcionarios para tapar las irregularidades que se han cometido en este mandato».