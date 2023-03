Leo García, 1º ESO Isidor Macabich

Pregunta: ¿A cuántas personas abastecen las desaladoras?

Respuesta: La mayor parte del año, el agua de la red municipal llega a unas 150.000 personas que son las que solemos vivir en la isla. En verano, el número de personas puede llegar a ser el doble, unas 300.000.

Daniela Baz, 6º Primaria Colegio Nostra Senyora de Jesús

P: ¿Hay gente trabajando todo el día en la gestión del agua?

R:Siempre hay gente trabajando en distintos turnos, incluso por la noche. En total, en la isla trabajan unas 150 personas para garantizar el abastecimiento de agua. Algunos de los trabajadores tienen la misión de controlar que todo funcione y si hay alguna avería se repara lo más rápido posible.

Aitor Tirado, 6º Primaria Nuestra Señora de la Consolación

P:¿Por qué se echa el cloro en el agua?

R: El cloro sirve para que el agua sea saludable y no contenga microorganismos ni bacterias nocivas para la salud. El cloro se dosifica con unas máquinas especiales. El agua del grifo tiene una proporción muy pequeña y adecuada para que sea apta para el consumo y para beber.

Lluc Puigdengoles, 6º Nostra Senyora de Jesús

P: ¿Cuánto tarda el agua del mar en desalinizarse?

R: Desde que el agua se capta en el mar hasta que sale por el grifo se puede tardar unas 2 o 3 horas. En un día se desalinizan alrededor de 44.000 metros cúbicos de agua, que equivale a 6.000 piscinas olímpicas.

Eduardo Meza, 1º ESO Santa Maria

P:¿Cuántas desaladoras hay en Ibiza?

R: En la isla hay tres desaladoras conectadas entre sí que están en Eivissa, San Antonio y Santa Eulària. Las tres desaladoras trabajan en conjunto y distribuyen en el agua a toda la isla a través de 1.000 kilómetros de tuberías.

Aroa Abigail Vasquez, 6º Primaria Sa Graduada

P: ¿El agua del grifo y de la cisterna se puede beber?

R: Sí, siempre que sea agua de la red municipal de abastecimiento ya que está sometida a numerosos controles para garantizar la potabilidad y está garantizada al 100%. Esta agua se produce con mucha tecnología y con rigurosos procesos de control. Salvo en algunas casas de campo, el agua del grifo y de la cisterna es la misma.

Sergio López, 1º ESO Santa Maria

P:¿El río de Santa Eulària existe? ¿Se podría coger agua de él?

R: El río de Santa Eulària no siempre lleva un caudal importante de agua. De todas formas, no se captaría agua de él porque nuestra misión es conservar al máximo este río y recuperar los acuíferos que hay en la isla.

Derek Moreira, 6º Primaria Sa Graduada

P:¿Qué pasa si se rompe una desaladora y se tarda en arreglar más de 24 horas?

R: No pasaría nada porque las tres desaladoras están conectadas y seguirían funcionando las otras dos. A veces, se rompe alguna tubería porque muchas llevan más de 25 años enterradas, pero Intentamos repararlas lo más rápido posible. Contamos con depósitos que, en verano, pueden almacenar agua para el consumo de 24 horas.

Elizavetha Aguirrezabala, 1º Eso Isidor Macabich

P:¿Cómo es el agua que se vierte al mar?

R: El agua es la misma que se capta del mar, pero que tiene que pasar por un proceso de limpieza y tratamiento en las depuradoras para eliminar los residuos y la suciedad. Una vez limpia, esta agua vuelve otra vez al mar.

Raúl Gómez, profesor Ntra. Sra. Consolación

P:¿Qué es más ecológico, beber agua embotellada o del grifo?

R: Es más ecológico y más económico beber agua del grifo porque no se malgastan plásticos de un solo uso. Además es mucho más barato ya que producir un metro cúbico de agua (1.000 litros) cuesta un euro.

Carlota Lloreda López de Soria, 6º Consolación

P:¿De dónde sale al agua de la cisterna?

R: En la mayoría de las casas es la misma agua que sale del grifo. En algunas casas nuevas, existe un doble circuito que reutiliza el agua que usamos para ducharnos, por ejemplo, para usarla de nuevo en la cisterna.

Lucía Vila, 6º Primaria Colegio Nostra Senyora de Jesús

P: ¿El vertido de agua salada al mar les afecta a los animales marinos?

R:En principio no, pero puede que algún animal muy pequeño pueda ser absorbido por los filtros. Justo en el punto donde sale la salmuera, no pueden vivir los animales marinos, pero sí a unos 50 metros. A partir de los 200 metros de distancia ya no hay ningún problema, incluso la posidonia, que es una planta muy delicada, vive allí.