60 euros de complemento insular en Ibiza, 240 euros más en Canarias

Alrededor de 60 personas se concentraron esta mañana frente a la sede de la Dirección insular de la Administración General del Estado en las Pitiusas en Ibiza para exigir que se equipare el complemento de indemnización por residencia de los empleados públicos de Balears con el que perciben los canarios y, mucho mejor, con el de Ceuta y Melilla. Se trata de la segunda manifestación promovida por la Plataforma por la Igualdad de los Servicios Públicos (Unisep), tras la que tuvo lugar hace una semana en el mismo lugar. Dentro de una semana, el 1 de abril, se celebrará la última.

La diferencia entre lo que perciben los ibicencos y sus homólogos de las islas del Atlántico o de las dos ciudades autónomas es muy grande. Según la secretaria autonómica del Sindicato de Técnicos de Enfermería, Rosa Planells, mientras su gremio cobra 60 euros por ese complemento, en Canarias llega a 300 euros y en Ceuta y Melilla a 400 euros. Portaban plátanos hinchables gigantes para reclamar ser como los canarios, pero Planells cree que dado el nivel de vida de las Pitiusas, hasta ese complemento ya se queda corto, por lo que reivindica el de las ciudades africanas.

«El 1 de abril es la última concentración aquí y en Maó y Palma. Si no hay contacto antes, tomaremos otras medidas y que cada palo aguante su vela»

Juan Nieto, presidente autonómico del sindicato CSIF, que también forma parte de Unisep, añade que la indemnización media de los empleados públicos en Ceuta y Melilla (no sólo enfermeros) se eleva a 700 euros, 640 más que en Ibiza, y eso que allí los precios no son tan altos como aquí. Nieto vuelve a instar a la presidenta del Govern, Francina Armengol, a que los reciba: «Hace oídos sordos a nuestros requerimientos, como que con ella no va la cosa». Por eso lanza un «aviso a navegantes»: «El 1 de abril es la última concentración aquí y en Maó y Palma. Si no hay contacto antes, tomaremos otras medidas y que cada palo aguante su vela». La amenaza podría concretarse en una «huelga de los 48.000 empleados públicos baleares o en otras medidas... no se puede descartar nada».