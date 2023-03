Vivienda en Ibiza: «Limitar el precio del alquiler puede subir el coste si no se mantiene la medida en el tiempo»

Alejandro Armas Díaz es doctor en Geografía y colaborador del equipo que ha elaborado el informe sobre vivienda de Ibiza. Ayer asistió a las jornadas de presentación de conclusiones.

Tanto el alcalde como el concejal de Vivienda de Vila hablaron en la presentación del censo de vivienda de la necesidad de poner límites al precio del alquiler, ¿cómo ha funcionado hasta ahora esta política allá donde se ha aplicado?

Hay mucha discusión sobre este tema. La política que se pretende aplicar en España se inspira mucho en la que se ha aplicado en Alemania. Allí tenemos a los caseros con más propiedades de Europa. Debemos situarnos en ese contexto para intentar adaptar luego estas políticas a otros territorios. La política que se plantea utilizar aquí es la que ya se aplicó en Berlín, que es la regulación del techo del alquiler, que fue declarada inconstitucional. Al decaer la norma se actualizaron los precios del alquiler en la ciudad.

Se habla de un fracaso de este caso.

Fracaso creo que fue que no se aplicara. En todo el estado existen barrios muy tensionados y el precio de la vivienda sube de forma constante, a pesar de que existen políticas que limitan el incremento de los alquileres a ciertos porcentajes. Creo que esa política también es un acierto. Limitar las subidas del precio del alquiler un determinado porcentaje un tiempo limitado. Esta medida no se aplica si se hacen mejoras, esa es la trampa que utilizan algunos arrendadores para incrementar el precio, muchas veces sin haber hecho mejoras apreciables.

¿Cómo se podrían aplicar estas medidas en España?

Habría que afinarlas en caso de querer aplicarlas, teniendo en cuenta la situación de la vivienda en España. Aquí la mayor parte de la población tiene viviendas en propiedad, mientras que en Alemania hay una mayoría que vive en régimen de alquiler. Una medida que ha sido interesante allí es la regulación por zonas, que es algo que ya se ha aplicado en España con el alquiler vacacional, que se ha prohibido en determinadas zonas. En el caso de Alemania existen lo que se llaman zonas de protección social. Se encargan estudios para estudiar qué zonas se prodrían ver afectadas por el incremento del alquiler y se regulan ciertos aspectos, por ejemplo prohibir mejoras que se consideren de lujo, como podrían ser suelos radiantes o porteros automáticos con video. Luego, una medida como el límite máximo de los precios del alquiler hay que considerar que tiene ciertos inconvenientes.

¿Cuáles?

En el caso de que se aplique de forma temporal, puede ocurrir que haya un efecto rebote de los precios. Tendría que ser una medida que se prolongase el tiempo suficiente.

Hablaba antes de la aplicación de estas políticas con datos y estudios, ¿se dispone de la información?

En España no hay estadísticas suficientemente amplias, por eso es interesante este estudio que se ha hecho en Ibiza. Ese sería el primer paso, identificar cómo está la situación del alquiler y a partir de conocer en detalle la situación, entonces podemos regular.

¿Estas políticas se pueden aplicar de forma generalizada o siempre se debería limitar las zonas a las que se aplica?

Cuando intervenimos en el mercado, siempre hay que hacerlo desde el consenso. Uno se debe sentar con asociaciones de vecinos, promotores de vivienda, arrendadores...y entonces se define en qué zonas se trabaja. Pero hay que entablar un diálogo, porque si intervenimos de forma generalizada provocaremos conflicto y protestas por parte de alguno de los actores. Eso es lo que se hace en algunas ciudades alemanas. Y no sólo se limitan las medidas en el espacio, también en el tiempo. Las zonas a las que se aplican estas políticas van cambiando según evolucionan, si hay nuevas zonas tensionadas se suman a estas políticas y si la situación se estabiliza se dejan de aplicar.

Por los casos que conoce, ¿son realmente efectivas?

Cuando pensamos en medidas para intervenir el mercado de la vivienda, normalmente pensamos en una receta, pero la receta no es una, son muchas. Tenemos que aplicar las diferentes medidas de las que disponemos para conseguir algo. Hablamos de ofrecer vivienda social y regular el mercado como las principales medidas. Las dos deben ir de la mano. Si aplicamos sólo una seguramente no tenga los efectos esperados. Creo que eso es lo que sucedió en su momento en Berlín. No existía una oferta de vivienda social suficiente y los precios subían de forma desmesurada. Se intentó atajar el problema simplemente limitando el precio y ahí hubo un desequilibrio. Hay que atacar el problema por los dos flancos y también a través de otras medidas, como son nuevas formas de tenencia de vivienda que deben fomentar las administraciones para evitar que la vivienda sea exclusivamente un bien especulativo.