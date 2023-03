Los sonrojantes requisitos que los caseros piden a sus necesitados inquilinos en casas compartidas: ser vegano, no invitar a ningún amigo a tomar café, trabajar fuera de casa, limitar el uso de la cocina. Son condiciones más propias de negreros que de arrendadores. En la mayoría de casos, los propietarios advierten de que si no se cumplen estas normas se les echará del piso sin contemplaciones. La imposibilidad de encontrar vivienda está sacando lo peor de aquellos que disponen de un piso y saben que la necesidad de sus inquilinos les obliga a pasar por cualquier aro por surrealista que sea.

La emoción de la diseñadora Charo Ruiz al recoger su premio como Marchenera del Año. Marchena es la localidad natal de Ruiz, afincada en Eivissa desde los años 70 y uno de los nombres más conocidos de la moda Adlib. La diseñadora reconoce que no se esperaba este reconocimiento del pueblo sevillano en el que nació: «Salí de allí con once años. No esperaba un reconocimiento así», explicó una agradecida Charo Ruiz tras la distinción.