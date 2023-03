Vivienda en Ibiza: Trabajadores de temporada buscan desesperados alojamiento para el verano

«Me llamo Elena, tengo 24 años y voy a trabajar a Ibiza de mayo a octubre. Estoy buscando habitación o gente para alquilar piso o casa. Estoy buscando habitación o gente para juntarnos y alquilar un piso. No me importa la zona». Éste es sólo uno de los mensajes que en los últimos días han dejado en el tablón de anuncios de una plataforma inmobiliaria trabajadores que buscan vivienda para la temporada en Ibiza. Las historias se repiten: personas que tienen empleo en la isla para el verano, pero que se encuentran en el dificilísimo trance de dar con un alojamiento a un precio ya no decente sino que les permia subsistir.

La mayoría de quienes estos días están dejando mensajes en el tablón no buscan ya una vivienda sino, directamente, compartir piso o, incluso, una habitación. No es una opción deseada, pero tal como está el mercado inmobiliario en la isla a la mayoría no les queda más remedio. Además, en algunos casos lo de compartir espacio no es algo para unas pocas semanas, sino que se prolongará toda la temporada, entre cuatro y seis meses.

Algunos mensajes dejan traslucir la desesperación de quienes buscan un lugar en el que vivir. «Mi pareja y yo buscamos gente y piso para compartir desde ya», escribe Ángela, de 21 años. Algo más apremiante es el texto que hace una semana dejó Lionel, de 35 años: «Hola, muy buenas. Busco habitación desesperadamente. Viendo que ya tenía la habitación atada, subieron muchísimo el alquiler, que no puedo afrontar». «No hay problema en compartir habitación», añade. «Mi nombre es Javier, estoy buscando un alojamiento para la temporada de verano, desde mayo hasta septiembre. Me desplazo hasta Ibiza por trabajo. Soy una persona tranquila, responsable y correcta», comenta otro de los trabajadores que trata de encontrar vivienda.

Una médica

Entre quienes buscan un lugar en el que vivir durante el verano a través del tablón del portal se encuentra una médica de fuera de la isla, Cristina: «Voy a trabajar el mes de julio en Ibiza. Estoy buscando alguien responsable para compartir piso o casa, hacer planes y descubrir la isla de manera relajada. En principio, no me importa la zona».

También hay parejas, algunas con niños, incluso, que optan por compartir piso ante la imposibilidad de afrontar el coste de la vivienda en el verano isleño. «Somos una pareja con una niña de dos años. Buscamos habitación para compartir. La zona nos es indiferente. Tenemos trabajo durante toda la temporada de verano», comenta Ana, de 30 años. Sofía, por su parte, busca una habitación para ella y su pareja. Sus dos mejores amigas, indica, también están buscando una, que compartirían. «Trabajamos de día, no fumamos, somos tranquilos y responsables», aseguran. Un comentario bastante habitual, este de la tranquilidad. La tranquilidad, la limpieza... «Soy una persona tranquila, responsable y correcta», se define Javier (23 años), que explica que viene a Ibiza para echar la temporada entre mayo y septiembre.

«Trabajo desde casa para una empresa austríaca de cosmética vegana. Llevo vida tranquila, mucho yoga y muchas ganas de disfruta de la isla», afirma Danny mientras que Uxía, que tiene previsto aterrizar en Ibiza en breve, escribe en el tablón: «Soy una chica tranquila y agradable. Voy con ganas de hacer algo de dinero y no de desperdiciarlo de fiesta en fiesta. En casa soy buena compañera, discreta y limpia». «No fumamos, no ensuciamos y respetamos a los vecinos», se vende Catherine, que busca una habitación «en un apartamento de buena calidad» en Jesús, Talamanca o es Botafoc para ella y su pareja.

La desesperación lleva a algunas personas a buscar no ya una habitación en un piso compartido sino que estarían dispuestos, incluso, a compartir habitación. Es el caso de Juan Barona, de 50 años, o de Juan, de apenas 23, que escribe: «Busco una habitación para alquilar en Santa Eulària. No me importa si hay que compartirla». Otros renuncian, incluso, a alojarse en un piso libre de humos: «Me da igual si el piso es para fumadores o no», indica Óscar que sí pide, en cambio, que le dejen alojarse con su perro. «No es obligatorio», matiza.

Algunos usan el tablón para buscar personas que están en su misma situación, con trabajo en verano en la isla pero sin casa, para intentar crear grupos y buscar juntos un alojamiento que compartir.