Familias de la ‘escoleta’ de Cas Serres se quejaron en enero de la falta de personal

Las familias de bebés de entre 0 y un año de la escoleta de Cas Serres se quejaron formalmente al Consell de Ibiza en el mes de enero de la falta de personal en el centro. Una situación que se arrastra desde el año pasado y que algunos padres criticaron duramente tras la apertura del centro el viernes pasado con menos docentes que los que establece el decreto 23/2020 que fija los requisitos mínimos de los centros de primer ciclo de educación Infantil.

El centro, con cuatro unidades, debe contar con un mínimo de cinco docentes. La plantilla oficialmente es de siete personas, pero una plaza está sin cubrir por jubilación y otra de las profesionales está de baja médica desde el mes de noviembre, según indican algunos padres, por lo que el personal con el que cuenta la escoleta desde hace varios meses es el mínimo legal.

La dirección informó a los padres el pasado jueves de que iba a cerrar el centro el viernes por falta de personal. Un comunicado que desde el Consell desautorizaron e indicaron que se había hecho por error. La escoleta abrió sus puertas a pesar de que no contaba con personal suficiente para atender a todos los alumnos que acoge.

Las quejas

El escrito con la queja formal dirigida al Consell manifestaba que las familias de los alumnos de 0 a un año no estaban en ese momento «conformes» con cómo estaba funcionando la escoleta.

Apuntaban que veían «carencias a la hora de cuidar» a sus bebés motivadas por «la falta de personal en las aulas».

Informaban además de que los padres habían preguntado a los cuidadores y educadores infantiles «por qué a los nenes no se les atiend o no se hacen tantas actividades como antes.» Según indican, los profesionales que atienden a los alumnos, les informaron de que era «imposible» al estar ellos solos en el aula y no era posible «atenderles como es debido».

Criticaban en el escrito que «los que están pagando las consecuencias nefastas de esta falta de personal» eran sus hijos y manifestaban que, en las semanas anteriores al envío de la queja, habían observado «una dejadez y una decadencia en el centro» que no consideraban normal.

A medida que avanzaba el escrito, las familias iban subiendo el tono de las quejas. En el penúltimo párrafo, indicaban: «No nos hace gracia que a nuestros bebés no se les pueda atender como es debido cuando se supone que en las escoletes públicas se controla muchísimo tanto la ratio de niños como de cuidadores».

Cinco cuando deben ser ocho

En ese momento, según les habían hecho saber los trabajadores del centro, deberían ser ocho profesionales y eran cinco.

Es por ello que solicitaban al Consell que informase de si se estaba cumpliendo con la normativa vigente.

Desde el Consell de Eivissa contestaron el pasado 7 de febrero a la instancia de los padres de la escoleta indicándoles que sí se estaba cumpliendo con la legalidad, aunque «situaciones extraordinarias» debidas a «bajas extraordinarias» habían provocado que el número de docentes fuera menor que el fijado en la plantilla. Estas situaciones se prolongan desde hace meses sin que se hayan cubierto las bajas.

Los requisitos mínimos

El técnico insular informa a las familias de que en el decreto 23/2020 se establecen los requisitos mínimos de los centros de primer ciclo de educación Infantil de las Illes Balears, que regula el número de profesionales docentes que han de atender el servicio. Conforme al texto legal, « el número mínimo de docentes con presencia simultánea ha de ser igual al número de unidades en funcionamiento simultáneo más un profesional más por cada tres unidades». En el caso de la escoleta de Cas Serres, con cuatro unidades, el personal mínimo sería de cinco docentes.

El Consell de Eivissa asegura que la realidad «es que en la escoleta hay siete», sin tener en cuenta las bajas que había en aquél momento. Aseguran desde la institución que «el hecho de ver reducido el número de docentes» no ha implicado en ningún momento que se haya dejado desatendidos a los alumnos y alumnas, «porque siempre se ha cumplido con la normativa establecida».

Aseguraban entonces que «inmediatamente se ha solicitado la sustitución del personal de baja, lo cual lleva su tiempo por la tramitación administrativa que un nuevo contrato supone». El pasado viernes no se habían cubierto todavía esas bajas.