Sanidad en Ibiza: Los enfermos de cáncer no ceden en su protesta: «No vamos a parar»

Varios cientos de personas, entre 300 y 400, se concentraron de nuevo ayer al mediodía en la explanada de entrada al Hospital Can Misses para protestar por la falta de oncólogos y otros especialistas, entre otras carencias que padece la sanidad pública ibicenca. Y no se van a detener, según advirtió Toño Stihl, enfermo oncológico y uno de los impulsores de estas movilizaciones: «Antes de morirme voy a dejar la sanidad que nos merecemos. No vamos a parar. No queremos politizar este asunto, es una cuestión de sanidad. Que se enteren de que vamos a seguir cada semana o cada dos haciendo ruido en defensa de lo que nos merecemos», resaltó ayer Stihl, detrás de la pancarta con el lema ‘Hoy por mí, mañana por ti. «Por culpa de la mala gestión de los políticos estamos perdiendo la salud, como en mi caso, y muchos compañeros han perdido la vida», agregó.

Las concentraciones de protesta se repetirán, pero Magarita Guasch, otra de las impulsoras de las movilizaciones, aseguró que se barajan otras acciones, como la recogida de firmas para reclamar al Govern que ponga los medios para garantiza una buena cobertura médica de los pacientes. De hecho, Guasch se refirió a una enferma que lleva dos años de tratamiento y que ya ha sido atendida por «seis médicos».

Otra paciente, Pilar Hernández, explicó que desde que le diagnosticaron la enfermedad, hace seis años, la han atendido hasta siete oncólogos, cuando durante los cinco primeros la había visto sólo uno. «Esto provoca mucho estrés. Los médicos hacen lo que pueden, no les culpo. Son excelentes profesionales, pero esto no avanza. Para que vengan a trabajar aquí hay que dar incentivos importantes», remarcó esta paciente, mientras que Rosario Salazar, otra de las personas que secundaba la protesta, señaló que el refuerzo de la plantilla de oncólogos con el desplazamiento de especialistas de Son Espases es «un parche». Ahora, tras la incorporación de la oncóloga que estaba de baja, hay dos especialistas de los cinco previstos en la plantilla de Can Misses.

Pilar Hernández también afirmó que no tiene «ninguna queja» hacia los facultativos que se desplazan a Ibiza. «Son médicos excelentes, pero no nos atiende siempre el mismo. Y aunque fuera así, algo que no ha pasado en más de un año, no podría atenderme en el caso de que tuviera una urgencia porque está en Mallorca. Esto crea mucha inseguridad y un estrés que entiendo que no es bueno para la enfermedad».

Otra paciente oncológica, Ana Cárdenas, está esperando desde octubre que la llamen para pasar por la consulta del oncólogo, después de que en septiembre le hicieran una mamografía y una analítica. «A mí no me ha llamado nadie», afirma esta paciente, que apunta que sí la ha atendido al menos su médico de cabecera y le ha dicho que está «todo bien». «Pero las cosas no se pueden hacer así. Estamos con una angustia y un sufrimiento que sólo conocen los que lo viven. Me parece vergonzoso que no haya médicos, no sólo en oncología», recalcó.

‘Si el cáncer no nos mata, el Govern nos remata’, se leía en una de las muchas pancartas exhibidas durante la concentración. Tampoco faltó la respuesta de los pacientes a las controvertidas y repetidas declaraciones de la consellera balear de Salud, Patricia Gómez, sobre la buena cobertura del servicio médico en Ibiza. ‘Ibiza no es un destino atractivo para trabajar’ o ‘La salud no entiende de elecciones, sólo soluciones’, decían otras de las pancartas de protesta.

«¿Somos tontos o qué?»

En este sentido, Rosario Salazar resaltó «la impotencia» de los enfermos ante «la pasividad» del Govern balear, mientras leen manifestaciones de sus representantes en los medios de comunicación sobre que «en Ibiza estamos bien, que no necesitamos más medios». «¿Somos tontos o qué? Es increíble. Deberían estar aquí dando la cara o gestionar mejor», subrayó.

Como hace dos semanas, también hubo una representación variopinta de los partidos de centro derecha, desde Ciudadanos y Alternativa Insular a Vox, que ocuparon las primeras líneas de la concentración, junto a los enfermos. Mucho mayor fue la representación del PP, aunque ocupó una posición más discreta, alejada de los focos, con el presidente del Consell, Vicent Marí, y el senador y presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, a la cabeza.

En la lectura del manifiesto, Stihl lamentó que para la Administración, los enfermos son «un folio en blanco» y no se les tiene en cuenta. También hizo referencia a las reacciones del Govern tras la primera concentración de hace dos semanas. «Nos quedamos atónitos al leer en la prensa que la cobertura médica en Ibiza es la adecuada. No sabemos si es una broma o qué. No nos hace ninguna gracia. Estas palabras nos van a hacer más fuertes. Cada día va a haber más gente porque necesitamos una sanidad digna».