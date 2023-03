La Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados/as de Cáncer ha organizado una caminata solidaria el próximo domingo, 26 de marzo, con motivo del Día Mundial de Prevención del Cánder de Útero (Cáncer de Cérvix).

La salida será a las 11 horas desde la estatua del Pescador (puerto de Ibiza) con llegada a Talamanca, donde nos esperará el grupo A Tutiplén para animar el fin del paseo y bailar al son del mar. Habrá obsequios para todos. Las personas interesadas en colaborar en esta causa solidaria, que tiene un coste de seis euros que se destinarán íntegramente a la atención de pacientes y familiares, pueden pasarse de 9 a 13 horas de lunes a viernes por la Plataforma Sociosanitaria (C/Madrid, 52) para recoger el ticket. También pueden ponerse en contacto con APAAC a través del 625 219 175.

¿Qué es el cáncer de cérvix?

El cáncer de cuello uterino es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, la parte inferior del útero que se conecta a la vagina. Es el segundo más frecuente en mujeres después del de mama, con una incidencia de 604.127 casos nuevos en el año 2020 en todo el mundo y alrededor de 2.000 en España; los últimos datos recogidos. Sin embargo, no es uno de los que presenta mayores índices de mortalidad.

En los últimos años, tanto la detección de nuevos casos como la mortalidad del cáncer de cérvix, han disminuido un 50%, lo que confirma que además de ser necesario dar continuidad a los protocolos de abordaje que están siendo efectivos, se necesita concienciar a la población general sobre cómo actuar ante un caso de positividad al VPH para conseguir bajar más aún estas cifras.

El cáncer de cuello uterino en un estadio temprano generalmente no produce signos ni síntomas, pero en uno más avanzado hay que vigilar el sangrado vaginal después de las relaciones sexuales, el flujo vaginal acuoso y el dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales. Para reducir tu riesgo de cáncer de cuello uterino, pregúntale al médico acerca de la vacuna contra el virus del papiloma humano y sométete a pruebas

El caso de Liz

A Liz Suárez, residente en Ibiza, le diagnosticaron hace poco más de tres años cáncer de cérvix. “Hacía unos meses que me sentía mal con dolores abdominales y menstruaciones más abundantes de lo habitual y mucho cansancio, pero como estábamos en pandemia y las citas médicas eran telefónicas, no tuve diagnóstico hasta que la situación ya estaba bastante avanzada”, cuenta. “Cuando me dijeron que tenía un tumor inoperable fue como si el mundo se hubiese parado por unos minutos mientras mi cabeza trataba de procesar la información”, añade.

Suárez asegura que la enfermedad le ha cambiado su forma de ver la vida; ya no hace planes a largo plazo y es consciente de que el momento “es ahora”. Eso sí, no se le olvida que las cosas no siempre salen como se planean. Por eso lanza un mensaje a todas las personas que estén pasando por un proceso así: hay que pedir ayuda. “Gracias a Bea, la psicooncóloga de APAAC, aprendí a pedir ayuda y entendí que no tenemos que estar siempre fantásticas anímica y físicamente”, sostiene.

Por último, Suárez recuerda que ella ya era voluntaria en la asociación antes de ser diagnosticada, pero anima a quien quiera a formar parte de ello. “Ahora, desde el otro lado, me doy cuenta de lo importante que es contar con este tipo de asociaciones. Por eso invito a todos/as a colaborar de la manera que puedan, sea en el equipo de voluntarios/as o económicamente. Cuando ayudamos a los demás en realidad nos estamos ayudando a nosotros mismos, pues la satisfacción que se siente no se puede describir”, finaliza.