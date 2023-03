La 'escoleta' de Cas Serres, dependiente del Consell de Ibiza, abrió ayer sus puertas a pesar de no contar con el personal mínimo para atender a todos los niños matriculados. Al centro acudieron únicamente aquellas familias que no recibieron el jueves por la noche un comunicado de la dirección del centro educativo en el que se les informaba de que se veían obligados a cerrar por no cubrir las ratios de personal por aula.

Un mensaje que sólo llegó a algunas familias que llevan a sus hijos a la escoleta, pasadas las 22 horas, en el que se les informaba de que al día siguiente [por ayer] no podrían ofrecer el servicio y se veían obligados a cerrar el centro.

Según varias familias que no esconden su indignación, la información les llegó a través de grupos de clase de Whatsapp de forma indirecta. Algunos se enteraron ayer por la mañana, ya sin posibilidad de informar en el trabajo de esta eventualidad.

Según el mensaje enviado por la dirección, en la jornada de ayer no era posible cubrir mínimos y «por ley» no se podía abrir. «Se ha intentado buscar una solución durante toda la tarde pero no ha sido posible», explicaba el comunicado del jueves por la noche, en el que se pedían disculpas a las familias por los problemas que el cierre iba a generar. Concluía la nota afirmando que no se podía tolerar «abrir y no poder atender a los niños como toca».

Desde la dirección de la 'escoleta' confirmaron que, finalmente, sí abrió para «dar un servicio mínimo», dado que no se había podido informar a todas las familias de esta medida. La directora del centro lo justificó asegurando que no tenía contacto de todas las familias en el momento en el que se envió el comunicado. «A las familias que no pudieron encontrar una alternativa o que no se habían enterado de esta eventualidad, sí las hemos atendido», informó.

Quejas de las familias

Una madre afectada, que no quiso dar su nombre, criticó que el problema se arrastra desde el año pasado, cuando se produjeron una baja prolongada y una jubilación que todavía no han sido cubiertas. Ayer, una de las educadoras infantiles habría informado de su baja médica y otra estaba de vacaciones fuera de la isla. Esto situó el personal del centro por debajo de la ratio por aula. En el centro hay cuatro grupos y ayer había cuatro docentes, incluida la directora. El Consell confirmó estas circunstancias. Para esta madre esto «ya se veía venir», por lo que criticó la «falta de previsión» por parte del Consell de Eivissa, que no ha cubierto las bajas a tiempo.

Otra madre identificada por las iniciales D.J. criticó que la escoleta no le hubiera comunicado el cierre. Se enteró a través de un grupo de Whatsapp de las familias del centro. Esta madre no tenía constancia de que estuviera abierto, aunque en su caso pudo ocuparse de su hijo gracias a que tenía el día libre. Dijo tener constancia de que algunas madres habían tenido que pedir el día libre o jornada de teletrabajo esa misma mañana. Culpó de la situación al Consell por la mala gestión de las bajas, un asunto que aseguró que viene de lejos.

Por su parte, Daniel Carrión se mostró muy indignado ante la falta de comunicación por parte de la 'escoleta'. «Tengo un bebé de ocho meses y no se nos ha comunicado nada. Nos enteramos por terceras personas de que cerraban y por Diario de Ibiza de que estaba abierta. Es algo vergonzoso».

Este padre indica que se enteró del cierre del centro ayer mismo a las ocho de la mañana, momento en el que se tuvieron que buscar la manera de organizarse entre él y su mujer para atender a su hijo. «Hemos tenido que avisar a nuestros jefes esta misma mañana [por ayer]», dijo muy enfadado.

Disculpas del Consell

El Consell lamentó en un comunicado que se enviara un mensaje a las familias de la 'escoleta' de Cas Serres en el que se informaba de que el centro iba a estar cerrado el viernes. La institución no indicó cuál habría sido su decisión, teniendo en cuenta que si hubieran acudido todas las familias no se hubiera cubierto la ratio de educadores por grupo.

La institución pidió sus «más sinceras disculpas» por ese mensaje enviado el jueves por la noche a los padres de los usuarios de la escoleta, «que contendría información inexacta y que ha afectado a las familias». El jueves por la tarde una trabajadora del centro tuvo una baja médica imprevista y fue materialmente imposible sustituirla en este tiempo, explicó el Consell.

«Desde el centro educativo se envió un mensaje, que no fue revisado por el departamento, en el que se indicaba, por error, que la 'escoleta' iba a estar cerrada, sin que esta decisión estuviese autorizada por ningún responsable político», matizó el Consell. La 'escoleta' abrió ayer a su hora (7.30 de la mañana) y se atendió a todos los niños que acudieron al centro, incluidos los usuarios de comedor, informó la institución insular.

Durante la mañana de ayer se realizaron «las gestiones adecuadas para poner remedio a esta situación extraordinaria», añadió el Consell, y el lunes «volverá la normalidad a la 'escoleta' y todos los servicios educativos y de comedor estarán operativos y a pleno funcionamiento», aseguró.