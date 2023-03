La tramitación del pliego de las nuevas concesiones de bus de Ibiza se retrasa aún más

Cada vez es menor el margen que tiene el Consell de Ibiza para sacar a concurso las dos nuevas concesiones del transporte público de autobuses antes de las elecciones de mayo. Ya está descartado que antes de que se cierre el mandato se pueda adjudicar el nuevo servicio a pesar de que el vicepresidente segundo, Javier Torres, en una de sus últimas estimaciones, preveía hacerlo a finales del año pasado o principios de este. Ahora también está fallando la última previsión de Torres para aprobar al menos la licitación.

Hace algo más de un mes, el pasado 10 de febrero, en la presentación de los ‘nuevos’ autobuses híbridos de segunda mano de la compañía Alsa, Torres explicó que, en un máximo de dos semanas, se iba a entregar la documentación del pliego a la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), el órgano colegiado adscrito al Ministerio de Hacienda que analiza la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y servicios. En principio, este es el último trámite previo a la aprobación del pliego por el pleno.

En la presentación de los autobuses, Torres calculaba que, siendo optimista, en dos meses se podía licitar ya el nuevo servicio. Para ello, aparte de enviar en dos semanas la documentación a la ONE, preveía que este órgano de fiscalización la revisara y respondiera al Consell en el plazo de un mes. Por ahora, la institución insular no ha cumplido su parte y, desde entonces, ha pasado algo más de un mes y sigue sin enviar los papeles a la ONE.

Al ser preguntado sobre las causas, el vicepresidente segundo responde que «el problema es que se profundiza en las cosas», en el sentido de que si se observa en otro lugar alguna peculiaridad interesante de su servicio público de autobuses, se estudia la posibilidad de introducirla también en el pliego de Ibiza. «No existe nada absolutamente perfecto, pero se trata de hacerlo lo mejor posible. Si algo se puede mejorar o aclarar en cuestión de días, se hace. Pero se tiene que cerrar cuanto antes», justifica el vicepresidente.

El caso de Santiago de Compostela

Por otra parte, difícilmente se puede esperar que la ONE responda al Consell en un mes si se tienen en cuenta otros casos. Por ejemplo, hace unos días, La Voz de Galicia publicaba que desde el pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela espera que la ONE revise el estudio económico sobre la nueva concesión de autobuses de la ciudad, que también se está retrasando considerablemente. En el caso de la capital gallega, la concesión del transporte público caducó en el pasado mandato, pero en el de Ibiza en 2012 (se prorrogó hasta 2018).

Torres insiste en que la falta de previsión del desarrollo informático para aplicar las tarifas no es la causa del retraso en la tramitación del pliego de la licitación. «No tiene que afectar porque se ha de hacer paralelamente», sostiene.

El equipo de gobierno, formado por PP y Ciudadanos, ha trabajado toda esta legislatura en sacar este concurso después de echar atrás la aprobación inicial del Plan de Transportes aprobado en el pasado mandato para descartar la integración del transporte regular con el escolar.