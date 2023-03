El servicio de Oncología del hospital de Ibiza atiende 1.167 consultas en los primeros dos meses de 2023

El servicio de Oncología del Hospital Can Misses ha atendido un total de 1.167 consultas durante los dos primeros meses de este año, según detalla la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera, que hace hincapié en que se trata de un 18,4% más que en el mismo periodo del año pasado. Hay que matizar, sin embargo, que a principios de 2022 comenzaron los problemas de falta de profesionales en el servicio y aún no se habían puesto en marcha los refuerzos de Mallorca, lo que llegó a obligar a suspender las visitas de este servicio a Formentera. En esos dos meses los oncólogos de la sanidad pública de las Pitiusas no llegaron a atender un millar de consultas: fueron un total de 986.

El aumento de las consultas en los dos primeros meses de este año ha sido del 20% en el caso de las citas de diagnóstico, esto es, primeras visitas de los enfermos al servicio de Oncología. De las 65 que se asistieron en 2022 se ha pasado a 78 en en 2023. Y algo menos, un 18,25%, es el incremento que han registrado las consultas de revisión, es decir, segundas visitas y sucesivas, detallan desde el hospital público de Ibiza. Éstas han sido un total de 1.089, cifra que en enero y febrero del año pasado fue de 921. Hay que destacar que parte del primer bimestre del año una de las dos oncólogas con las que cuenta ahora el servicio de Can Misses ha permanecido de baja, por lo que únicamente había un profesional de la plantilla de cinco atendiendo pacientes. Can Misses hace hincapié en que no se hubiera podido incrementar la actividad en el servicio sin el refuerzo de los especialistas del Hospital Son Espases, que se desplazan todas las semanas varios días. Así como sin el esfuerzo extra de los profesionales del propio hospital. «Hay que reconocer la magnífica respuesta que han tenido para garantizar la calidad asistencial y mejorar los datos de atención, apuntan desde la gerencia del área sanitaria. El número de ingresos en planta de enfermos de cáncer apenas ha registrado variación en este primer bimestre del año. Han sido 64, apenas dos más que el año pasado. La planta de Oncología está atendida por un equipo de especialistas de Medicina Interna, coordinados por el actual jefe del servicio oncológico, Carlos Rodríguez Franco. 72 jornadas este mes A pesar de la reciente incorporación a su puesto de la oncóloga que se encontraba de baja, durante el mes de marzo se han intensificado las visitas de los especialistas de Mallorca, asegura la dirección de Can Misses. Esto supone, insiste, que cada día hay entre tres y cinco especialistas pasando consulta en el Área de Salud. Durante este mes están programadas un total de 72 jornadas de estos médicos: 31 que desarrollarán los dos oncólogos de Can Misses y otras 41 de sus homólogos del hospital de referencia de la Comunitat. Salud señala que este incremento de las visitas de los especialistas de Mallorca, así como la reincorporación de la médico de la propia plantilla, están permitiendo atender revisiones pendientes y reducir la demora para estas consultas, que era una de las principales quejas de los usuarios. Además, se mantienen las visitas presenciales de un especialista en el Hospital de Formentera, donde en estos momentos hay un total de 15 enfermos de cáncer con tratamiento activo. Siete de ellos lo reciben de forma endovenosa, es decir, se someten a sesiones de quimioterapia, mientras que los ocho restantes reciben tratamiento oral. Los citostáticos de los primeros se preparan en Can Misses y se envían en barco hasta la isla. La medicación oral se gestiona a través de la consulta de Farmacia del hospital formenterense, que lleva la farmacéutica Marga Prats.