Las tres residencias públicas de Ibiza, Can Raspalls, Sa Serra y Can Blai, dependientes del Govern, han llevado hoy a cabo una nueva movilización para exigir un aumento salarial y su equiparación con otros trabajores de sus mismos centros y de los que gestiona el Consell. La protesta de esta mañana es la segunda convocada por los comités de empresa de las residencias después de la concentración del día 9 de marzo ante la residencia de Can Raspalls.

En esta ocasión, la concentración ha tenido lugar a las 11 horas frente a la residencia de Can Blai, donde se han reunido alrededor de 30 personas para pedir mejoras en las condiciones salariales de la plantilla de los centros. Con la movilización, los trabajadores de las residencias piden al Govern, que las gestiona a través de la Fundación de Atención y ayuda a la Dependencia y Promoción de Autonomía Personal, que «repare» este «agravio comparativo», como «única manera de conseguir una estabilidad en las plantillas, y con ello evitar que los trabajadores/as de los tres centros busquen otros centros de trabajo mejor remunerados», así como informó este diario con motivo de la primera movilización. Los trabajadores de las residencias de Ibiza se movilizan para exigir aumento de salarios El personal de las residencias públicas decidió movilizarse tras negociar en varias reuniones esta subida con la consellera del Govern, Fina Santiago, con un resultado infructuoso. Puesto que, según explicaron en una nota de prensa desde el comité, la propuesta de la consellera fue «equiparar los salarios mínimos del sector a los mínimos del personal de la Comunitat Autònoma». «Esa propuesta supone una subida mínima que no repercute en todas las categorías. Solo afecta a las más altas y es contraria a todo lo reclamado, que era una subida escalonada, mayor para las categorías más bajas y que fuera subiendo hacia arriba, pero que supusiera una subida sustancial para todos», explicaron.