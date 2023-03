La escoleta de Cas Serres en Ibiza pide a los padres que no lleven a sus hijos por falta de personal

La escoleta de Cas Serres, dependiente del Consell de Ibiza, ha abierto esta mañana, sin embargo pocos han sido los que han acudido al centro. Concretamente, aquellos que no recibieron ayer el comunicado del centro de que se veían obligados a cerrar por no cubrir las ratios de personal por aula.

Algunas familias que llevan a sus hijos a la escoleta recibieron anoche, pasadas las 22 horas, un comunicado que les informaba que en el día de hoy no podrían ofrecer el servicio y se veían obligados a cerrar el centro.

Según este comunicado de la dirección, no era posible cubrir mínimos y “por ley” no se podía abrir. “Se ha intentado buscar una solución durante toda la tarde, pero no ha sido posible”, aseguraba la nota, al tiempo que pedía disculpas a las familias por los problemas que el cierre iba a generar.

Concluía el comunicado que no se podía tolerar “abrir y no poder atender a los niños como toca”.

Desde la dirección del centro han informado que, finalmente, se ha abierto el centro para “dar un servicio mínimo”, dado que no se había podido comunicar a todas las familias de esta medida al no tener el contacto de todas en el momento en el que se hizo el comunicado. Según apuntaron, el personal ha sido suficiente para poder cubrir la demanda de las pocas familias que han llevado a sus hijos hoy al centro. Remitieron al Consell de Eivissa para más explicaciones, de las que está pendiente Diario de Ibiza.

Una madre afectada, que no ha querido dar su nombre, critica que el problema se arrastra desde el año pasado, cuando se produjo una baja prolongada y una jubilación que todavía no han sido cubiertas. Ayer, una de las educadoras infantiles habría informado de su baja médica, que sitúa el personal del centro por debajo de la ratio por aula.

Para esta madre se trata de una “falta de previsión” por parte del Consell de Ibiza, que no ha cubierto las bajas a tiempo, lo que ha supuesto que en el momento que se ha producido una baja sobrevenida la plantilla haya quedado por debajo del mínimo.