Que Ca na Majora, un recurso pensado para ingresos largos y pacientes de paliativos, tenga que destinarse este verano a residencia de sanitarios ante las dificultades para contratar personal sanitario por la carencia de vivienda en la isla. En estos momentos, once de las doce habitaciones ya están ocupadas y una está reservada para un médico que se incorpora a Can Misses la próxima semana. Desde el Área de Salud insisten en que no renuncian al uso asistencial de Ca na Majora, pero de momento y hasta otoño va a servir para alojar a personal sanitario.

La incapacidad del Govern balear para admitir las carencias de la sanidad en Ibiza y Formentera. La consellera Patricia Gómez, ante las duras críticas de la diputada del PP Tania Marí, que la instó en el Parlament a «asumir responsabilidades», se limitó a responder que numerosos cargos del PP «se aprovechan de un servicio que tiene dificultades para politizarlo». La presidenta del Govern, por su parte, afirma que «se ha hecho más que nunca» en la sanidad pitiusa.