Carmen Santos: «El pico de ocupación del hospital de Ibiza por la gripe ha tocado techo»

«Son días convulsos», afirma Carmen Santos, gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, que no se refiere tanto a la situación que vive el Hospital Can Misses como al periodo preelectoral. «Estamos en un pico de hospitalización por la época de gripe, pero el hospital no está colapsado», continúa la máxima responsable de la sanidad pública pitiusa, que asegura que lo que ha pasado en las últimas semanas en el hospital es «lo mismo» que ocurría en los años previos a la pandemia y «lo normal» de los inviernos: aumento de la presión de hospitalización motivada por la llegada de la gripe y por la descompensación que sufren personas mayores o con pluripatologías. La gerente afirma que como con el uso de la mascarilla las afecciones respiratorias se habían reducido, a la mayoría se le había «olvidado» esta situación habitual. «Estos últimos años nos habíamos desacostumbrado a este pico de gripe que, el año pasado, por ejemplo, no se vio. No hay una sobresaturación, la cadencia sigue igual que en años previos», abunda.

Santos defiende que «ya se ha tocado techo en el pico de hospitalización por las afecciones respiratorias» y que la situación «se ha normalizado». «Hemos recogido los casos derivados de los fríos de las últimas semanas», abunda. De hecho, afirma que la presión se había reducido ayer «un 70%» respecto al lunes, día que, recordó, es el más complicado, ya que se acumulan en Urgencias los pacientes que llegan durante el fin de semana. «Miércoles, jueves y viernes el flujo de pacientes es más ligero», indica. En este sentido, asegura que el sábado se dan altas para tratar de dejar camas libres: «Hay servicios que pasan los sábados para ver a los pacientes y valorar si pueden recibir el alta, pero es cierto que no hay tanta fluidez como el resto de la semana». Otro problema que complica la situación es el perfil de los ingresados en estas fechas. Al ser mayores y con pluripatologías su recuperación, en general, es más lenta y tardan más en recibir el alta. Pacientes sin intimidad La gerente lamenta que haya habido pacientes, a los que pide disculpas, en un pasillo de Urgencias y que hayan sentido que no tenían intimidad, pero niega que estuvieran desatendidos: «Están cuidados, atendidos por personal sanitario, con medicación. Están ingresados, no están en un sillón, y a la espera de subir a planta». Santos insiste en que las familias y los enfermos pueden estar «tranquilos» porque «en ningún caso están abandonados». Cuando se le pregunta si no hay otro espacio en el servicio de Urgencias en el que se pueda ubicar a los pacientes que están a la espera de subir a planta, ya que las familias han denunciado que se les coloca en camillas en el pasillo por el que acceden los enfermos que llegan en ambulancia, la respuesta de la gerente es: «Depende del día». Santos explica que el objetivo es que siempre haya «algunos espacios» libres en los boxes de Urgencias para los pacientes que llegan y que necesitan asistencia sanitaria inmediata, sin demora. Por eso, relata, cuando ya hay orden de ingreso y se sabe que el paciente tiene una cama en planta asignada a la que se le llevará en breve, se liberan algunos boxes. «Su estancia en esos espacios es pasajera, algo momentáneo, pero lo lamentamos», reitera la gerente del área sanitaria, que afirma que la plantilla del servicio «está completa» y cuenta, además, con refuerzos tanto de enfermería como de técnicos en cuidados de enfermería. «Lo que sí tenemos son algunas reducciones de jornada sin cubrir», reconoce la gerente, que recalca también que cuando se produce una baja no se puede cubrir rápidamente. Ayer, a diferencia del martes, no se tuvo que cancelar ninguna intervención quirúrgica por la falta de camas. «Hasta el momento únicamente se ha tenido que reprogramar una intervención», explica la gerente, que señala que ayer a última hora de la mañana «todos» los pacientes de Urgencias que necesitaban quedarse ingresados estaban ya «ubicados». Una situación, reconoce, diferente a la que se dio el lunes, cuando las familias de varios pacientes denunciaron que llevaban desde el viernes por la tarde a la espera de una cama. «Cada día, a las siete de la mañana, revisamos el informe de las camas que quedan libres y los últimos días las hay, eso nos permite respirar», apunta la gerente del Área de Salud. Alta ocupación el a UCI Santos explica que el aumento de la presión asistencial se está notando también en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). «Registra una alta ocupación por descompensaciones de personas con patologías, pero no está al cien por cien, quedan camas libres», afirma antes de recordar que el plan de contingencia, con el que se ha aumentado la capacidad de hospitalización en 32 camas, está ya desplegado «al cien por cien». En ningún momento, indica, se ha planteado la posibilidad de recuperar como espacios de hospitalización algunas de las zonas que se utilizaron durante la pandemia. «No, no nos lo hemos planteado, ni mucho menos, porque no ha sido necesario», reitera la gerente, que destaca, también, el papel «de contención» que están haciendo los profesionales de los centros de salud. «Se tiene la idea de que todo va al hospital, pero en Atención Primaria están trabajando también muchísimo estos días», concluye.