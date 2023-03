El Ayuntamiento de Sant Josep devolverá al Consell de Ibiza un total de 165.000 euros tras haber pagado las ayudas solicitadas por las personas afectadas por el desalojo del edificio en ruina de los apartamentos Don Pepe, situado en es Codolar. Finalmente, de la partida inicial de medio millón de euros ha sobrado un 33% del total, según informó ayer el Consistorio a través de un comunicado. Se han tramitado y concedido 38 de las 43 solicitudes registradas por un total de 334.500 euros.

Paralelamente, se siguen tramitando las ayudas al alquiler aprobadas por la conselleria de Asuntos Sociales a medida que se van registrado en el Ayuntamiento. De momento, se han recibido un total de 24 solicitudes de ayuda con un gasto de 230.000 euros para que los afectados puedan pagar el alquiler de su vivienda del año pasado y el actual.

El alcalde, Ángel Luis Guerrero, afirma que las solicitudes de ayuda económica «se están tramitando con la máxima diligencia y en un tiempo récord». «Sabemos que estas personas lo necesitan. Hemos estado siempre del lado de las familias afectadas tanto con recursos propios como gestionando las ayudas que han aportado otras administraciones», afirma Guerrero en la nota.

Finalmente, se han otorgado 10.142 euros de media entre las 28 peticiones registradas por parte de residentes en el edificio y 3.200 euros entre los cinco inquilinos en alquiler que lo solicitaron. Igualmente, se han concedido 5.800 euros de media para cinco propietarios de un piso que no residían en el Don Pepe en el momento del desalojo. Cuatro solicitudes han sido desestimadas porque los demandantes no aportaron la documentación que se les pedía pese a los diversos requerimientos efectuados por el Ayuntamiento y sólo una fue denegada porque no cumplía los requisitos.