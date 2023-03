El Consell de Ibiza aprueba por fin, 12 años después, la cartera de servicios sociales

El Consell de Ibiza ha aprobado por fin esta mañana de manera definitiva, en un pleno extraordinario convocado de urgencias, la cartera de servicios sociales, que, según la ley balear de Servicios Sociales debía estar operativa en el año 2011. La cartera recoge todos los servicios sociales que se prestan actualmente o que se proyectan, así como su vía de financiación, y que, en este caso, afectan a personas con discapacidad, mayores, mujeres y colectivos LGTBI, menores y familias e inclusión social.

El equipo de gobierno ha contado con el voto a favor de la consellera tránsfuga Marta Díaz y el PSOE y la abstención de Unidas Podemos. El conseller socialista Víctor Torres ha justificado que «por responsabilidad política» su grupo ha votado de la cartera de servicios a pesar de ser «poco ambiciosa». «Nos cuesta votar a favor porque no se asumen todas las competencias ni están garantizadas», ha dicho. En concreto, Torres ha criticado que la cartera no desarrolle los servicios de personas mayores ni con discapacidad. El conseller del PSOE ha señalado que hay servicios de discapacidad que se prestan en Mallorca, pero aquí no se han previsto. «También hay carencias en inclusión social», ha añadido.

Por ello, Víctor Torres ha calificado de «decepcionante» el resultado final de la cartera de servicios y, en clave electoral, ha anunciado «el compromiso» de que, si tras las elecciones de mayo, el PSOE recupera el gobierno el Consell «se desarrollará una cartera de servicios sociales ambiciosa con todas las competencias y capaz de cubrir todas las necesidades de la población».

Un punto de partida

La consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell, ha respondido a Torres que la cartera de servicios aprobada es «un punto de partida» y «garantiza todo lo que se debe por ley y lo que, técnicamente, se ha considerado que se se debe garantizar». «Es una lástima que en un día en el que tenemos que estar de enhorabuena, nos quedemos con un discurso que contrapone una cosa con la otra», ha remarcado, en referencia a la propuesta de cartera de servicios que inició el anterior gobierno de izquierdas y que, al principio de este mandato, el gobierno del PP y Ciudadanos decidió derogarla y empezar de nuevo ante las deficiencias detectadas en el expediente. «Los técnicos advirtieron de que sería más rápido empezar de nuevo», ha justificado, por su parte, el conseller de Ciudadanos Javier Torres.

Precisamente, el portavoz de Unidas Podemos, Antonio Saucedo, ha defendido la gestión del anterior gobierno y ha criticado que, en 2019, se hiciera «una interpretación sesgada» de lo que se consideraban «ilegalidades» y que ahora, según ha dicho, también aparecen en el informe del Consell Econòmic i Social. «Reitera que hay muchos servicios que se deberían prestar y no se garantiza. Aconseja que se haga», ha señalado Saucedo. «Es un gran disgusto que, por una decisión política, decidieran enturbiar todo, cargando contra el personal y mintiendo deliberadamente sobre algo tan sensible. Ahora trae [al pleno] lo que que anteriormente tildó de chapuza», ha añadido.

Sin embargo, la consellera Escandell ha puntualizado que todos los informes sectoriales son favorables, aunque algunos como el del Consell Econòmic i Social o el Consell Consultiu hagan una serie de recomendaciones, cuando este último órgano de consulta, en el caso del expediente anterior, lo devolvió al Consell sin emitir el dictamen por «la falta de procedimiento de tramitación de la disposición general». «Faltaban todos los informes económicos. Una cartera de servicios sin viabilidad económica no es una cartera ni servicios», ha recalcado la consellera de Bienestar Social.