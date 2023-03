Sanidad en Ibiza: «Estoy ingresado en un pasillo de Urgencias de Can Misses, donde no tengo ninguna intimidad»

«Hoy lunes, día 13 de marzo a las 15.30 horas me han puesto en el pasillo donde ingresan las ambulancias y zona covid y donde no tengo ninguna intimidad», escribe, en una reclamación, un paciente que lleva desde el sábado esperando una cama en el servicio de Urgencias del Hospital Can Misses. «Han ingresado a mi padre en un pasillo porque no hay camas», afirma la hija de este mismo paciente. La mujer explica que llegaron el sábado a mediodía al hospital ibicenco, después de que su padre, que supera los 80 años, sufriera un desvanecimiento y una arritmia. Desde entonces, explica, no ha salido del servicio de Urgencias. «Lo valoró un internista y nos dijo que el lunes [ayer] lo vería un cardiólogo, pero aún no le ha visto nadie», clama cuando son cerca de las cinco de la tarde.

Relacionadas Denuncian que los médicos de Urgencias del hospital de Ibiza tienen que hacer hasta diez guardias al mes