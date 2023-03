Sanidad en Ibiza: Gómez califica de "cruel" que el PP se aproveche de las protestas de los pacientes

Una semana más, el PP ha cargado en el Parlament balear contra la consellera balear de Salud, Patricia Gómez, por la falta de médicos en Ibiza y por la protesta de los pacientes en la puerta del Hospital Can Misses. Gómez ha reiterado su “profundo respeto de todas las personas a manifestarse, también de los numerosos cargos del PP que se aprovechan de un servicio que tiene dificultades para politizarlo”.

“Esta situación me pareció bastante cruel”, ha resaltado la consellera, que ha recordado que, en cambio, el PP “no respeta las manifestaciones que se han producido en Andalucía o Madrid” en contra de la gestión de la sanidad pública. También ha recordado que durante el anterior gobierno autonómico del PP presidido por José Ramón Bauzá “cien mil personas” salieron a la calle en contra de la política educativa y, pese a ello, el Govern “no varió ninguna de sus posiciones políticas”.

Dicho esto, Gómez ha destacado que el Govern está “del lado de los pacientes”, a los que, ha dicho, “se ha incorporado a la toma de decisiones”. “Estamos en permanente contacto porque sus preocupaciones son las nuestras y continuamos trabajando para tener un sistema de salud de calidad y excelente”, ha agregado.

En su réplica, la diputada ibicenca del PP ha instado a la consellera a “asumir responsabilidades”. “Ya hace ocho años que gobiernan y los responsables de esta situación son ustedes. Por mucho que lo adorne y ataque al PP, la realidad no cambiará. No cambiarán las concentraciones de sanitarios por las pésimas condiciones que tienen con su gobierno socialista”, ha dicho Marí, al tiempo que ha recordado las “listas de espera más largas de toda España, la fuga de sanitarios más acentuada de la historia sanitaria de Ibiza o, entre otras cosas, “el desmantelamiento de los servicios de Oncología y Cardiología de Ibiza”. “Son los responsables políticos más irresponsables de nuestra historia y la suerte es que ya están de salida”, ha remarcado.

"Le encanta decir que Ibiza no es atractiva"

Para cerrar el debate, la consellera de Salud ha recordado que el anterior gobierno del PP “echó a 400 profesionales”. “No sé cómo tienen la capacidad de hacer este discurso cuando además desinvirtieron en Can Misses y tuvieron manifestaciones permanentemente”.

Acto seguido, Gómez ha lamentado que el PP no sea capaz de “reconocer lo que funciona”, como el hecho de que se haya reincorporado al servicio la segunda oncóloga que estaba de baja. Marí le ha recordado que aún faltan tres más para completar la plantilla, a lo que la consellera le ha contestado que estos tres profesionales ser desplazan desde Mallorca para cubrir el servicio.

“No lo reconoce porque le encanta a usted, que es ibicenca, decir que Ibiza no es atractiva. Este no es el camino. Mientras ustedes se esconden detrás de las pancartas nosotros hacemos mucho trabajo y no tratamos de rascar votos detrás de la crítica destructiva y engañosa”, ha concluido Gómez.