Moisés Román Alcántara, enfermero en Ibiza: «Veo el quirófano diferente tras pasar por él como paciente»

Cierta soledad. Y eso que las caras que veía eran conocidas. Es lo que sintió Moisés Román Alcántara, enfermero de quirófano del Hospital Can Mises, mientras el pasado 2 de marzo esperaba que le bajaran a quirófano. «Te hace pensar en cómo se deben sentir en esa situación otros pacientes», comenta el joven ibicenco, que está aún recuperándose de la operación de amigdalitis.

El enfermero pasa su jornada laboral en el bloque quirúrgico, pero nunca lo había visto desde el otro lado. Y nunca había sido tan consciente de la importancia de Conseguir que todo ese proceso, desde que el paciente ingresa en el hospital, hasta que se recupera en su habitación tras la operación, sea lo menos hostil posible. Lo de dedicarse a la enfermería es algo que Román tenía claro desde que era muy pequeño. Era «un trasto», siempre se andaba cayendo y una vez tuvo que pasar tres meses ingresado. «Poco a poco fue surgiendo la pasión por la enfermería y desde muy pronto tuve claro que me quería dedicar a los demás», relata el enfermero, que comenzó su carrera como sanitario estudiando un módulo de auxiliar en el instituto Algarb. Tras once años desempeñando esta labor, estudió Enfermería en la Universitat de les Illes Balears (UIB). Y desde entonces lleva cinco trabajando como enfermero. Casi siempre en quirófano, aunque también en el 061.

El quirófano en el que suele trabajar es el número 6 del bloque quirúrgico —«el de Traumatología, marcado con el color blanco»—, pero el pasado día 2 de marzo, donde le operaron fue en el cuatro. «El de Otorrinolaringología», detalla. Estar al otro lado, tumbado en la mesa de operaciones, prácticamente desnudo, con una vía cogida y esperando que la anestesia hiciera su efecto no fue una decisión fácil. Se resistió, confiesa. Tenía amigdalitis crónica, conocía los riesgos de la operación en adultos y no lo tenía claro: «Sangrados y dolor postoperatorio. A mi pareja, además, le habían tenido que reintervenir varias veces». Se resistía a operarse, pero las últimas veces que había enfermado el antibiótico no funcionó bien y ya le advirtieron de que debería pasarse a la penicilina intramuscular. Y ahí ya decidió pasar por el quirófano.

«Los días previos repasé exactamente paso por paso lo que pasaría. Estaba tranquilo porque sabía que estaría con mis compañeros de cirugía, con los que llevo quince años trabajando», indica el enfermero. Aunque ya sabía que cuando ingresara lo haría en la zona de Cirugía Mayor Ambulatoria, donde ahora ya no se permite el acceso a acompañantes, reconoce que le emocionó dejas atrás a su familia. «Varios compañeros me saludaron y estaba tranquilo. Me cogieron la vía, prepararon el suero y me dieron un lorazepam sublingual. Sabía que era el primero en entrar en el quirófano, pero sentí cierta soledad en ese momento esperando y separado de los míos», relata. Un celador al que conoce le llevó hasta el quirófano número 4 y por el camino, recuerda, fue viendo, aunque con una perspectiva muy diferente, a los compañeros del bloque quirúrgico, que le iban saludando.

126 pulsaciones

Él creía que estaba tranquilo. Estaba convencido de que, conociendo hasta el más mínimo detalle de todo el proceso, estaba tranquilo. De hecho, así se lo aseguró a la enfermera de quirófano que le recibió en la sala de operaciones. «Pero entonces miré el monitor y vi que estaba a 126 pulsaciones por minuto y me di cuenta de que no estaba tan tranquilo como creía», relata. Todo fue bien. No hubo complicaciones, aunque le han contado que tuvo un despertar un tanto agitado: «Dicen que le quité la mascarilla al anestesista», comenta riéndose. La recuperación va como una seda, afirma el enfermero, que, dentro de las diferentes funciones de las que se ocupa la enfermería en un quirófano, la que más le gusta es la relacionada con la anestesia. Se ha formado en ello, de hecho, aunque recuerda que no hay especialidades.

Su paso por la mesa de operaciones, más allá de acabar con su amigdalitis, ha cambiado cómo Moisés ve el quirófano. También su labor, la de enfermero de cirugía: «Siempre me presento al paciente, le digo mi nombre y le explico que voy a ser su enfermero y que estoy ahí con él, pero creo que deberíamos acompañar más a los pacientes. Estamos muy pendientes de ellos, pero quizás no vamos a su ritmo. Vamos más rápido de lo que ellos, en ese momento, necesitan. Si a mí, que conozco todo el proceso y a los profesionales, en algún momento me lo ha parecido, imagina al resto de los pacientes». Una reflexión que llegaba unos días después de la operación y que le hizo ser aún más consciente de la labor de la enfermería de quirófano más allá de su papel en la zona de preanestesia, con el instrumental, la anestesia, el despertar o como circulantes. Una reflexión que plasmaba en un mensaje para sus compañeros en un breve hilo en su perfil de twitter: «Recordad, siempre, que nuestro papel dentro de un quirófano es muy importante. Porque, aunque os parezca una tontería, poder demostrar al paciente que estáis ahí con él ayuda. ¡Y mucho!». Un hilo en el que recordaba cómo la enfermera que estaba ese día en el quirófano número 4 le dio la mano, le acompañó y le transmitió la tranquilidad que necesitaba.

«Orgulloso de nuestro trabajo», cerraba el hilo, acompañándolo del emoticono de un corazón rojo, Moisés, que está deseando ya volver al quirófano. Pero como enfermero. La recuperación, confiesa, se le ha hecho un poco larga.