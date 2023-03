Cirujanos pediátricos de Son Espases operan a cerca de 60 niños en el hospital de Ibiza en 2022

Cirujanos pediátricos del Hospital Son Espases operaron el año pasado a un total de 57 niños en el Hospital Can Misses, según la memoria de actividad del servicio de Pediatría del Área de Salud de Ibiza y Formentera. «Los especialistas del hospital de referencia se desplazan a Ibiza para evitar que los niños, con sus familias, tengan que viajar a Mallorca.

Desde la gerencia matizan que las intervenciones pediátricas que se hacen en Can Misses son de lo que se conoce como cirugía mayor ambulatoria, es decir, aquellas que no necesitan que el paciente se quede ingresado más que unas horas. En el caso de los pequeños, indican, se llegan a realizar algunas operaciones tras las que el pequeño o la pequeña paciente se queda ingresado durante la noche, controlado por los especialistas de Pediatría de Can Misses. «Una noche, como mucho», indican.

Todas las operaciones que necesitan un ingreso posterior o recuperaciones más largas se derivan al Hospital Son Espases, detallan. También todas aquellas que puedan ser susceptibles de que los pacientes necesiten ingresar en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica. La mayoría de estos pequeños se van al quirófano acompañados de la enfermera La, la, la, una muñeca de trapo que anima a los pacientes mientras entran en «la sala de los sueños» (anestesia) y que les distrae antes de entrar al quirófano, involucrándolos en la búsqueda de una princesa y un pirada escondidos en el hospital.

Todo esto se refiere a intervenciones programadas. En el caso de que sea necesaria una intervención urgente, por norma general, si es mayor de un año, se hace cargo de la intervención el equipo de Pediatría del Hospital Can Misses. Si son más pequeñines, se ocupa de ello el hospital de referencia. «Esto es la norma general, aunque se analiza cada caso», indican desde el servicio de Pediatría de Can Misses, que detalla que, por ejemplo, hay casos concretos en los que una intervención se puede demorar unas horas, por ejemplo, y se derivan a Mallorca.

La inmensa mayoría de las intervenciones de cirugía pediátrica que se practican en Can Misses se concentran en tres tipos de operaciones: hernias umbilicales o inguinales, fimosis o criptorquidia (cirugía consistente en bajar al escroto uno o los dos testículos cuando se quedan en el abdomen cuando el niño crece). Todas las intervenciones se concentran en la visita mensual que, a tal efecto, realizan a Ibiza los cirujanos pediátricos del hospital de referencia de la Comunitat.

El pasado mes de enero se realizaron nueve intervenciones de cirugía pediátrica, más del doble que en el mismo mes de 2022, cuando se llevaron a cabo cuatro, detallan desde el Hospital Can Misses. Este incremento, indican, se corresponde con un aumento de las consultas de Pediatría atendidas: «Al aumentar la actividad hay más posibilidad de diagnóstico y eso redunda en un aumento de las cirugías».

Más consultas y operaciones

Las 57 operaciones de cirugía pediátrica realizadas el año pasado en el Hospital Can Misses supusieron un aumento del 39% respecto a 2021, cuando se hicieron 41. 2017 fue el año en el que más intervenciones a pacientes de Pediatría se practicaron en el hospital público de Ibiza, un total de 83, seguido del 2019, cuando esta cifra fue de 80. El año en que eclosionó la pandemia, 2020, fue en el que menos intervenciones a menores se hicieron en Can Misses, apenas una docena, indican desde la dirección del centro. El año siguiente, a pesar de las restricciones que aún seguían vigentes y de que se suspendieron consultas e intervenciones, se llevaron a cabo 41, lo que convierte a 2021 en el segundo año con menos actividad quirúrgica pediátrica de la última década.

Respecto a las consultas, el año pasado, el servicio de Pediatría del Hospital Can Misses atendió un total de 6.074 citas. Esto supone un incremento del 7,4% respecto a 2021, cuando los especialistas atendieron 5.656. El aumento se concentra, especialmente, en las primeras citas. Estas consultas pasaron de 1.619 en 2021 a 1.827 en 2022. El incremento en lo que respecta únicamente a citas sucesivas fue algo menor, de apenas un 5,2%, al pasar de 4.037 citas a 4.247 en un año.

En estos momentos, indican, hay ocho pediatras que atienden las consultas externas, dos más que en 2019. Para esto, indican, se ha habilitado una sala más en el edificio de consultas de Can Misses. Se ha reconvertido una sala de juegos que se inutilizó durante la pandemia en una tercera consulta que permite atender más citas.