44 años de concejales del PP de Ibiza: «Entonces éramos gente educada y estudiada»

Ante las deficiencias estructurales que presentaba el edificio de Can Bellet, a Joan Vich le encomendaron informar del desalojo a los vecinos. Fue el trance más difícil con el que lidió en sus doce años de concejal en el Ayuntamiento de Ibiza. «Los vecinos no estaban muy contentos y me dijeron de todo», relata. Su tarea acabó siendo fundamental, porque el bloque de pisos, junto al instituto de Santa Maria, acabó desplomándose en junio de 1982.

A pesar de ese capítulo, a Vich se le recuerda especialmente por su vinculación con el fútbol, ya que fue el presidente del Ibiza Atlético durante 18 temporadas. De ahí que en los años en los que formó parte del equipo de gobierno fuera el responsable de la concejalía de Deportes. Dedica unas sentidas palabras a los alcaldes con los que trabajó, ambos desaparecidos: Joan Prats, de la UCD, al que Alianza Popular respaldó durante el primer mandato después de la Transición, y Adolfo Villalonga, que encabezó como independiente una lista conjunta conservadora, liderada por AP, en 1983. Igualmente, recuerda con cariño al primer alcalde socialista de la ciudad, Enrique Mayans, que perdió su puesto tras una moción de censura, a favor de Enrique Fajarnés, en 1989. Ese mismo año, Alianza Popular se refundó como Partido Popular. Los que ya no están «Mayans, al cel sigui també, era una gran persona y un buen compañero, aunque yo fuera de derechas», resalta Vich. «En esa época todos teníamos ganas de ayudarnos, mientras que hoy en día todos los partidos solo buscan el enfrentamiento e incluso se insultan», lamenta. La persona que se sienta frente a Joan Vich en el Recinto Ferial se gira para intervenir con una apostilla: «Y en esa época no cobrábamos». Es Juan Antonio Rodríguez Bermejo, uno de los seis primeros concejales elegidos en 1979 por las listas de Alianza Popular, de las que formó parte como independiente. Vich, de 87 años, y Rodríguez, de 83, se saludan efusivamente después de que se hayan reconocido. Hacía décadas que no se veían. "Vi que en las segundas elecciones había tortas para entrar, porque ya se cobraba, y me largué" Al igual que su antiguo compañero, Rodríguez echa de menos las formas de aquellos años. «Éramos gente educada y estudiada», sentencia. Recuerda que en aquella primera corporación municipal también hubo un representante del Partido Comunista de España, Miquel Ramon, también fallecido en 2020. «Yo solo estuve un mandato. Vi que en las segundas elecciones había tortas para entrar, porque ya se cobraba, y me largué», explica Rodríguez. Aunque solo fueran cuatro años, fue un periodo en que la administración municipal se afianzó a pasos agigantados: «Cuando entramos, el presupuesto era de 70 millones de pesetas y, al salir, 420 millones», detalla. El homenaje En aquel primer mandato municipal, solo hubo una mujer entre los concejales de Alianza Popular, Maria Muntaner, también independiente. La representación femenina de la corporación se limitaba a ella y Joana Maria Ferrer, de UCD. Muntaner fue edil durante dos mandatos y asumió el área de Cultura. «No me sentí ninguneada, porque yo era independiente y trabajaba desde los 18 años. Pero sí que es verdad que a veces me costaba más que a ellos conseguir algunas cosas», apunta. No obstante, en esa época tenía claro que alguna mujer llegaría a ser alcaldesa. Además de Vich, Rodríguez y Muntaner, Pepe Llano completa el listado de representantes municipales que participan en el homenaje del PP a sus concejales en Vila tras 44 años de elecciones locales, con un total de 11 candidaturas. Desde entonces, 74 personas han sido elegidas dentro de sus listas y, para el acto de reconocimiento a su labor, participan 40 de ellas. «Es un orgullo reencontrarnos y contarnos batallitas», bromea antes de la presentación el presidente insular del PP José Vicente Marí Bosó. El próximo lema La encargada de inaugurar el acto es la presidenta del partido en el municipio, Lourdes Cardona, también concejala de la oposición en el Ayuntamiento, al igual que Marí Bosó. Cardona da paso al exalcalde Enrique Fajarnés, al que destaca como el ejecutor de «la primera gran transformación de Vila», responsable de la candidatura que supuso la declaración de Ibiza como Patrimonio de la Humanidad, y un «espejo en el que mirarse». Queda claro enseguida que, de aquí al 28 de mayo, las referencias a los diez años de alcaldía de Fajarnés serán uno de los pilares de la campaña de Rafa Triguero al Ayuntamiento de Ibiza. Tanto Marí Bosó como Fajarnés y el presidente del Consell, Vicent Marí, presentan a Triguero como el indicado para acometer «la segunda transformación» la ciudad de Ibiza. Mientras Fajarnés recuerda que se encontró con barrios con calles sin asfaltar, «un agua horrible en las casas» y una carencia de infraestructuras tan esenciales como depuradora y desaladora, Triguero aspira a gobernar una ciudad «sucia, incómoda, insegura, que ha perdido la alegría y con dejadez en el cuidado del Patrimonio», en sus propias palabras. Los discursos dedican palabras de agradecimiento a todos los concejales y a las personas que, como Triguero, han encabezado candidaturas. Además de Villalonga y Fajarnés, solo Marienna Sánchez-Jáuregui logró imponerse a las candidaturas de izquierda. En su alocución, Fajarnés se refiere a ese mandato como «algún impasse en el que el PP ha gobernado». La salida de Sánchez-Jáuregui del PP fue más que abrupta. A los dos años de ser elegida, dimitió como alcaldesa, en junio de 2013, tras el caso de las facturas publicitarias pagadas al Grupo Prensa Pitiusa. El reencuentro Se dio de baja del partido, pero mantuvo su acta de concejala, y el PP municipal sufrió una grave crisis, que culminó con las dimisiones de sus sustituta, Pilar Marí, y otros tres concejales. Para reconducir la situación, tuvo que hacerse cargo de la alcaldía la número 13 de la lista, que entró tras esa cascada de fugas, Virgina Marí (protagonista de la ovación más sonada del acto de homenaje cuando se pronunció su nombre). "Al final pongo todo en la balanza y el conjunto es positivo, porque ser alcalde de tu ciudad es el cargo más bonito" Como era de esperar, Sánchez-Jáuregui no echa de menos la política, pero ha acudido encantada a este acto de su expartido tras recibir la invitación. «La historia está allí. He formado parte del partido y he sido alcaldesa con mayoría absoluta», subraya. Por otra parte, «fue una situación muy complicada durante dos años, porque fue un tema muy injusto», asegura. En cualquier caso, no se arrepiente de haber dado en su momento el paso a la política. «Al final pongo todo en la balanza y el conjunto es positivo, porque ser alcalde de tu ciudad es el cargo más bonito».