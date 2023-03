El sindicato UGT señala en una nota que desde el juzgado primero de Instancia número 3 de Ibiza les han solicitado "ayuda y amparo, y que traslademos al Ministerio de Justicia" la situación que el personal funcionario" del juzgado "está sufriendo desde que comenzó la huelga indefinida" de secretarios judiciales.

"Durante esta huelga algunos letrados han estado ejerciendo presiones y conductas irregulares al impedir al personal funcionario de la oficina desarrollar su derecho al trabajo (derecho constitucional) bajo amenazas y órdenes irregulares y extorsión", denuncia el comunicado. La nota va más allá al afirmar que la Letrada de la Administración de Justicia de Instancia 3 ha decidido sumarse el jueves a la huelga "para conseguir su objetivo, que es la suspensión de los juicios señalados por ese órgano judicial y causar un grave perjuicio a la Administración de Justicia y a la ciudadanía".

"Para conseguir su fin", UGT apunta que la Letrada "se ha dedicado a mandar vía whatsapp mensajes al personal de la oficina con amenazas, coacciones y extorsiones de bastante gravedad", como, cita, "abrirles expedientes disciplinarios" "si no llamaban a todas las personas citadas a estos juicios para que no comparecieran, y así impedir que el magistrado pudiera celebrar los juicios con las partes, como ha ocurrido recientemente en algunos órganos judiciales de este país", añade.

En este sentido, la organización sindical asegura que la letrada "ha sacado la agenda digital del ordenador de la sala de vistas" para que fuera imposible sacar del dispositivo "todos los señalamientos, menos uno de familia con menores", y así boicotear los juicios. Asimismo, y según lamenta la nota, la secretaria judicial ordena al personal funcionario llamar a los citados a juicio para evitar su comparecencia.

También afirma que, en "otra decisión irracional más de esta letrada", ha ordenado al personal funcionario a sacar los autos de la sala de vista y llevarlos a su despacho. Añade que la Letrada "no deja trabajar" a los funcionarios, ya que, destaca, "no pueden hacer diligencias de ordenación y demás escritos de trámite que ellos hacen".

"Este trabajo se podría realizar y la Letrada firmaría cuando no esté secundando la huelga. Sin embargo directamente no se los deja hacer, dándoles órdenes de que no hagan nada si ella está de huelga, más allá de revisar los armarios". En esta línea, el texto indica en un párrafo anterior que la Letrada intenta "visualizar que todo el trabajo de la oficina tiene que pasar por sus manos y que si ellos no están nada funciona en la Administración de Justicia". "Esto es irreal", declara.

UGT describe que "todo esto está generando bastante malestar, tensión y estrés en el personal de la oficina judicial de este juzgado con un elevado grado de riesgos psicosociales", y añade que "para UGT podría estar rozando presuntamente un acoso laboral".

Piden que el Ministerio de Justicia adopte medidas y "dé un puñetazo en la mesa" para "que esos huelguistas que están secundando esos paros vayan a su órgano judicial". "Claramente, su único objetivo es controlar, amenazar y coaccionar al personal de la oficina", insisten, y reclaman "al Secretario de Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia que se investigue urgentemente estas situaciones, que se adopten las medidas necesarias para amparar a las compañeras y compañeros del órgano judicial y que nos dejen trabajar en paz al margen de su conflicto laboral".