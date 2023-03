Los trabajadores de la Fundación Balear de Atención y Apoyo a la dependencia, de las tres residencias del Govern en Ibiza, se han concentrado esta mañana para reivindicar mejoras laborales.

Desde el comité intercentros y los sindicatos CSIF, CCOO y USAE informaron ayer de que “se ha decidido poner en marcha una serie de concentraciones ante la falta de respuesta de la empresa a las muchas reivindicaciones por parte del comité para solicitar una subida salarial acorde a la inflación actual y a la fuga de profesionales que estamos sufriendo por este motivo”.

Con gritos de “igualdad es subida salarial” más de medio centenar de personas se han concentrado durante cinco minutos frente a la residencia Can Raspalls haciendo ruido con silbatos y cacerolas.

Los comités de empresa de las tres residencias del Govenr en Ibiza, Can Raspalls, Sa Serra y Can Blai convocaron esta concentración como la primera medida de presión y no descartan llevar a cabo otras, ante lo que consideran un «agravio comparativo» tras la subida a dos de las categorías laborales de sus plantillas y no al resto. Reclaman al Govern balear, que las gestiona a través de la Fundación de Atención y ayuda a la Dependencia y Promoción de Autonomía Personal, que «repare» este «agravio comparativo», como «única manera de conseguir una estabilidad en las plantillas, y con ello evitar que los trabajadores/as de los tres centros busquen otros centros de trabajo mejor remunerados», señalaron ayer a través de una nota de prensa.