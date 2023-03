The Theatre of the Ancients, la compañía fundada por Joanna Hruby, acudió el pasado 4 de marzo a la Trobada de Gegants de Balears en representación de Ibiza. Es la primera vez que los títeres creados por esta inglesa, inspirados en la historia y el folclore de las Pitiusas, participan en el evento, que se organiza anualmente en el marco de la Diada de Balears y que este año se celebró en Alcúdia, congregando a 19 colles de la comunidad.

