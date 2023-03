ITB de Berlín. Una Ibiza moderna en un mercado (alemán) obsoleto

Tiene razón el conseller balear de Turismo, Iago Negueruela, cuando saca pecho y defiende los aeropuertos baleares, los mejores del mundo mundial, dice. Quizás no tanto, pero mejor que el de Berlín, ese que ha costado miles de millones más de lo presupuestado, que fue inaugurado una década y pico después de cuando debía, ese que aún costará cientos de millones más para ser efectivo y ese que llegó a tener 120.000 defectos, sí. Y entre los defectos, lo inconcebible: que llegues tras un vuelo de tres horas y tengas que esperar una hora más para recoger tu maleta. El lugar donde se recogen, lejísimos de donde se desembarca, tiene una pantalla que informa de la hora en la que es posible que llegue tu equipaje. Que aterrizas a las 19.35, pues entre 20.25 y 20.50 es probable que lo puedas recoger. Sí, eso es también Alemania.

También deberíamos sacar pecho por recintos feriales como en el que se celebra Fitur, en Madrid. El Messe berlinés es cutre, además de un laberinto lleno de escaleras, pasillos tétricos y zonas de transición grises inconcebibles tanto en la feria turística madrileña como en la World Travel Market londinense. Y eso se nota en el ambiente. Llegar por la mañana, entrar en los baños, oler su ambiente fétido y ver a dos operarios extraer juntos un cubo lleno de un líquido marrón a la vez que intentan que no caiga una gota al suelo resulta inquietante. Hay demasiadas paredes desnudas en sus naves que los países con más poderío, como Arabia Saudí (que ocupa casi una nave entera), tapan con murales gigantescos.

Ibiza, «una potencia turística», según el presidente insular de Ibiza, Vicente Marí, no se puede permitir semejantes gastos para tapar paredes y se apañó con lo que había (o con lo que le dieron, pues no puede escoger como en Fitur): una esquina, de cara a la pared (desnuda, industrial) y en la planta baja. «Parece que estamos castigados», decía uno de los asistentes. Era difícil averiguar dónde estaba Ibiza (un servidor tuvo que dar tres vueltas hasta hallar el estand), que está tapado por el de Balears. Poco ambiente, pocas personas, sobre todo porque este año la feria sólo estaba abierta para profesionales (alguno no profesional entró).

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, que se lleva el trabajo hecho desde casa, tenía no obstante la agenda ocupada. Echaba de menos que la ITB suspendiera el speed dating de hace cuatro años, que no son encuentros de First Dates, sino reuniones híper rápidas con blogueros presciptores de viajes familiares. De aquellos que conoció en 2019 volvió a quedar con varios estos días. Ferrer hace labor de zapa, de hormiguilla, pero es consciente de que deben cambiar muchas cosas para que la isla recupere a los alemanes de antaño. Hemos perdido 200.000 y el presidente del Consell anda como loco intentando encontrarlos. Uno de los problemas a los que se enfrenta, dice, es la falta de información: por ejemplo, saber el peso que realmente tiene la turoperación alemana en la isla.

Los TTOO se quejan de que pierden peso, cada año más, en favor de la venta directa, pero es esta última la que prefieren ya los hoteleros, tanto por beneficios como para controlar quiénes duermen en sus camas. Que pregunten los de FTI o Alltours a los empresarios de Sant Antoni por qué optan ahora por esa comercialización. Y ahí surge la pregunta: ¿para qué vamos a Berlín si cada año los turoperadores se quejan (y amenazan: «Recuerden que los vuelos los ponemos nosotros», advirtió un representante de FTI) de lo mismo, de nuestros precios, de que hay demasiados hoteles de cinco estrellas, de que vamos por libres y ya no contamos con ellos? La respuesta es «para tomar el pulso», para «mantener puentes», para «intentar captar y reforzar lo que hay».

Pero la verdad es que hay pocas esperanzas de que Alemania vuelva a ser lo que fue. Quizás porque quienes primero deberín modernizarse, adaptarse y darse cuenta de que estamos en la segunda década de los años 2000 son los propios alemanes, no Ibiza, que no se ha quedado atrás (allá lejos, en los 80) en su puesta al día tecnológica y de comercialización.

El que sí sabía a lo que iba era el ibicenco José María Ramón, CEO de Neobookings, que pasó por la ITB momentáneamente para dirigirse luego a las oficinas de Google en Berlín, donde fue invitado (como responsable de una empresa conectada a ese servicio y representativa de reservas hoteleras) a un evento que hacía tiempo que no se celebraba y donde sus técnicos le explicaron las novedades de los sistemas de reservas que hay en la plataforma del navegador, así como la situación del mercado turístico. Eso es ser práctico. La ITB le interesaba menos al tratarse del mercado alemán, esos centroeuropeos que siguen comprando paquetes.

Los turoperadores alemanes siguen viviendo como en los 80. Y no van a cambiar, pues les va bien en lugares como Turquía o Grecia (de la que hablan maravillas), que siguen con el sistema turístico de toda la vida. Curioso, pero Túnez ni se mencionó, y Egipto, de pasada. Turquía, su perla, está de capa caída como consecuencia del terremoto sufrido hace unos días (aunque el epicentro esté muy lejos de las zonas turísticas, no afectadas), pero creen que resucitará en unas semanas. Eso sí, last minute y bajando los precios salvajemente. Creen los TTOO que eso puede perjudicar a Mallorca. A Ibiza, poca cosa, porque es secundaria para sus planes. Hasta una gran cadena ibicenca parece despreciar ese turismo de paquete que siguen intentando venderle los alemanes. RTK no lo entiende, quizás porque sigue en su zona de confort, mientras que esa cadena ibicenca ha progresado y se ha dado cuenta de que el beneficio está en vender las estancias de otra manera y en obtener pluses (muy sustanciosos) de actividades y experiencias paralelas. Lo del paquete ha quedado obsoleto, pero los alemanes o no se dan cuenta o prefieren mirar hacia otro lado.

El estand más bonito de la ITB es el de Georgia, país invitado de este año, cuyo lema es hospitalidad infinita. De doble planta, es diáfano, claro, luminoso, espectacular. Pero vaya ojo que han tenido los de la feria, pues precisamente estos días los georgianos han salido a las calles de Tblisi para protestar contra la deriva autoritaria de su gobierno (con una medida muy parecida a otra implantada en Rusia, ya saben, ese paraíso de la antigua KGB) y en defensa de su integración en Europa. No era la mejor elección, pero parece que o viven (como los turoperadores) anclados en aquellos tiempos de la realpolitik o no se leen los diarios (quizás sólo ven TikTok). En ese mismo piso (el superior, el de los elegidos; Ibiza está en el inferior, el de los castigados contra la pared) hay estands gigantescos de «potencias turísticas» como Bahrein o Catar, que han debido costar una millonada, al menos sólo en pantallas ciclópeas de leds. Pero quien tiene petrodólares puede despilfarrarlos en lo que quiera: unos en promocionar su paraíso desértico, otros en equipos como el PSG, que no pasan de octavos de final de la Champions.