La Policía Local de Sant Josep ha compartido en sus redes sociales algunas zonas en las que se puede aparcar este sábado para asistir a la fiesta Flower Power del municipio. Los agentes recomiendan estacionar en el centro de salud o al lado del Hiper Centro.

"La Flower Power es el evento del buen rollo por antonomasia y queremos que lo disfrutes de inicio a fin. Por ello, se ha preparado un dispositivo especial junto con nuestros compañeros de Protección Civil para velar por la seguridad de mayores, 'viejóvenes', chavales y por supuesto de los más peques, que abarca el control del tráfico, la seguridad, el orden público y la seguridad vial", comenta la Policía Local del municipio en Instagram.

Entre los sitios para estacionar el coche, la Policía Local recomienda el Centro de Salud, la Plaza de la Iglesia, la avenida Diputat Josep RIbas o Can Vildu.

"Y cuando toque volver a casa, como queremos que lo hagáis de forma segura, podréis dirigiros a nuestros agentes para verificar que no os habéis pasado de copas; pero avisamos de que también habrá controles de alcohol y drogas para quienes no tengan claras las alternativas para volver a casa cuando no estén en pleno uso de sus facultades psicofísicas, porque las hay", advierten en redes sociales.

La Policía Local recomienda elegir a un conductor seguro para esa noche para volver a casa o utilizar el transporte público. "Habrá autobús hasta las dos de la mañana y taxis, con parada en la calle Pere Escanellas", destacan en su publicación.