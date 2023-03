El hospital de Ibiza contrata una cardióloga, pero la plantilla sigue incompleta

El Hospital Can Misses ha contratado a una cardióloga. A pesar de esta contratación, la plantilla continúa incompleta, ya que aún queda una plaza vacante y, según explicó hace unos días la gerencia, otro de los especialistas del servicio ha comunicado ya que solicitará una reducción de jornada, por lo que en breve habrá una plaza y media sin cubrir.

La especialista recién incorporada al servicio de Cardiología del Hospital Can Misses es Carolina Laura Ingaramo, que llega a Ibiza desde el Hospital Universitario de Salamanca y que, según detallan, «está especializada en imagen cardíaca». La cardióloga sustituye a otra de las especialistas del departamento que ha abandonado la isla tras presentarse a un concurso de traslados en Andalucía. Otro de los especialistas de Ibiza había presentado también la solicitud, pero finalmente ha decidido quedarse en la isla. Así, en estos momentos, el servicio lo forman los doctores Ismael Laplaza, Magdalena Memoli y Gianfranco Martinis, además de la recién incorporada Carolina Laura Ingaramo.

«Es una muy buena noticia», afirma la gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Carmen Santos, que destaca, también, el incremento de la actividad del servicio de Cardiología tanto en el último año como en los primeros meses de 2023. El año pasado, los especialistas de este servicio atendieron 5.046 consultas, un 19,35% más que el año anterior. Hay que recordar, sin embargo, que en 2021 se redujo de forma considerable la atención debido a la pandemia. «El aumento de la actividad es aún más acusado en las primeras citas o consultas de diagnóstico, donde se ha contabilizado un incremento del 38%», destaca la gerencia, frente al 10% de incremento de las consultas sucesivas. Durante el mes de enero los especialistas del servicio de Cardiología atendieron 511 consultas, «un 23,7% más que en enero de 2022, mes en el que se atendieron 413 citas».

Casos urgentes y marcapasos

La gerencia de Can Misses recuerda que de la patología cardíaca aguda no se encarga el servicio de Cardiología sino "el de Hemodinámica, dirigido por Vicente Peral, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Son Espases y coordinador de cardiología intervencionista y de hemodinámica de Balears". Este departamento realiza "cerca de 200 intervenciones coronarias al año y atiende algo más medio centenar de códigos infarto". De estos últimos, el 60% han sido atenciones de emergencia por infarto agudo de miocardio, recalcan antes de hacer hincapié en que la colocación de marcapasos tampoco corresponde en Can Misses a Cardiología, ya que es una tarea de la que se encarga la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). "Cuenta con tres intensivistas especializados en este servicio: Elena Bartual, Néstor González y Romina Carreño", detallan desde el hospital antes de señalar que colocan "más de medio centenar de marcapasos al año".