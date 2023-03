Educación busca un nuevo ATE para el alumno con autismo de Sant Rafel

El conseller balear de Educación, Martí March, señaló ayer en una visita a Ibiza que desde el Govern están haciendo todo lo posible para que Luca, un alumno de ocho años con autismo -del colegio de Sant Rafel- que esta semana se ha quedado sin ATE (auxiliar técnico educativo) pueda recuperar cuanto antes este apoyo: «Es evidente que cuando hay una baja de un ATE esto crea un problema para el centro y para el alumnado. Nosotros estamos trabajando para que la situación se resuelva lo más rápido posible».

Un ATE es un técnico que ayuda en el día a día al profesorado que tiene en clase a un niño con autismo, en las entradas y salidas del aula, así como en sus necesidades motoras, en la higiene y la alimentación. La ATE asignada por Educación acudía al centro escolar de Sant Rafel dos días a la semana, martes y viernes, mientras que una voluntaria de la asociación IbizaIn atendía al alumno los lunes y miércoles. El jueves, son los profesores del centro quienes han ido realizando el seguimiento del menor, que tiene un grado II de dependencia y un 37% de discapacidad. En una conversación con este diario, Martí March evitó hablar de plazos de la llegada del nuevo ATE: «No quiero poner una fecha concreta, pero desde que esta persona se coge la baja, y está en su derecho de hacerlo, se trabaja para que este alumno tenga otro ATE».

No han sido pocas las protestas en Ibiza por la escasa cantidad de ATE, que actualmente son unos 55 para toda la isla (y cuatro en el caso de Formentera). Sobre ello también se pronunció ayer el conseller: «También hay que decir que los alumnos nunca han estado desatendidos, porque los centros tienen no sólo maestros, sino PT [profesores de pedagogía terapéutica], AL [de audición del lenguaje], orientadores... un conjunto de profesionales que dan respuesta a las necesidades». En este sentido, subrayó que cuando hay que buscar a otro trabajador para cubrir una baja, se necesita un margen de tiempo, ya que toca «pasar por un proceso de transparencia». Al margen de este caso concreto de Sant Rafel, March también hizo balance de algunas mejoras durante su mandato como conseller de Educación: «Hemos incrementando en más de 300 personas el número de profesores que hay en las Pitiusas. En total se trata de casi 2.000 profesores, de los cuales hemos puesto unos 300». De la misma manera, señaló que también se ha incrementado la cantidad de profesionales destinados a atender a la diversidad en las aulas, incluidos los ATE.

Sin embargo, puntualizó que «la educación inclusiva, que es un objetivo de la conselleria, no se puede limitar a si hay o no ATE» y que, de hecho, estos trabajadores no dan respuesta a todo, ya que son un apoyo principalmente para cuestiones relacionadas con la autonomía personal, como en el caso de los problemas de movimiento: «Otros aspectos como el autismo o los problemas de conducta no son un problema sólo de los ATE». «La inclusión en las aulas es algo que tiene muchas variables y también depende de cada centro, de los docentes, del personal que tenga, e incluso a veces de las familias». El conseller, eso sí, aseguró que entiende que «hay dificultades añadidas porque en las aulas hay cada vez más diversidad y niños con más problemáticas», pero que, en todo caso, «en la mayoría de centros hay bastantes recursos para dar la educación adecuada».