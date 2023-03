Cuando una exposición abre sus puertas los cuadros ya están en su lugar, pero esas piezas no han llegado allí solas. Es necesario ubicarlas, colgarlas, que se mantengan estables y en equilibrio, que no se tuerzan, que no reflejen mal la luz. Un enorme trabajo en el cual, en la exposición del Club Diario, los propios artistas han participado activamente.