El PSOE califica de «muy grave» el «ataque» del presidente del Consell a la interventora

El PSOE califica de «muy grave» el «ataque furibundo» por parte del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí y del PP en contra de la interventora general de la institución, «víctima de amenazas y coacciones según la querella del fiscal anticorrupción Juan Carrau por haber denunciado las irregularidades de Marí cuando era alcalde de Santa Eulària y después como presidente de la institución insular.

La portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament y de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE), Pilar Costa, recordó ayer las más de 500 facturas que el Ayuntamiento de Santa Eulària pagó cuando Marí era su alcalde por valor de 1,3 millones de euros a Fuera de Escena Ibiza por la gestión, sin contrato público, del Teatro España y el Centro Cultural de Jesús. Esta empresa es la que el Consell contrató «también de forma irregular como denuncia el fiscal anticorrupción», para rodar y producir el espot de promoción turística ‘La vida Islados’.

«Quiero recordar que Marí fue alcalde de Santa Eulària durante tres legislaturas, pero antes había sido interventor de aquel ayuntamiento durante quince años. Por tanto, conoce el funcionamiento de lo que ahora dice que son errores», resaltó Costa, que recordó que el PP, cuando habla de la existencia de tres informes favorables a la tramitación del expediente administrativo de ‘La vida Islados’, «esconde un segundo informe de una funcionaria que rectificaba el que había hecho en primera instancia».

Costa exigió una vez más al PP «tolerancia cero» contra la corrupción, sobre todo después de las informaciones publicadas sobre la querella de la Fiscalía contra Marí y las supuestas amenazas contra la interventora.

«El PP de siempre»

«Desgraciadamente estamos ante el PP de siempre que ya hemos sufrido en demasiados casos en Balears». A través de un comunicado del PSOE, Pilar Costa afirmó que el PP «no puede seguir escondiéndose ante este presunto escándalo de corrupción gravísimo», con «una querella por parte del Ministerio Fiscal por delitos tan graves como son los de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones y daños psicológicos en contra de Marí, que aparte de presidente del Consell, la máxima institución insular, es la más importante que dirige en estos momentos el PP en Balears».

Costa sostiene que la presidenta del PP de Balears, Marga Prohens, «no puede seguir escondiendo la cabeza». «Por un lado, da lecciones de todo, pero por otro vemos cómo no da ni una justificación ni comparece. Ni una palabra de los graves hechos que de presunta corrupción que han escondido hasta ahora», recalcó.

La portavoz socialista considera que el PP «no puede seguir escondiendo las graves acusaciones que la interventora de la institución aboca sobre el presidente Marí, no solo de ahora sino también de cuándo fue alcalde de Santa Eulària», según relata la querella de la Fiscalía.

Costa también recordó que esta semana tenía que declarar en el juzgado el presidente, pero «él mismo pidió su aplazamiento a pesar de que tanto él como el PP han estado diciendo que tenía muchas ganas de ir a declarar».

Reacción de Prohens

Por su parte, el PP critica que el fiscal Juan Carrau «ha copiado y transcrito literalmente la acusación de la Oficina Anticorrupción y, por tanto, se limite a comprar la tesis de los socialistas, que presentaron la denuncia en primera instancia. La presidenta del PP, Marga Prohens, aseguró ayer que existe «interés» de que se hable hasta el día de las elecciones sobre esta «campaña del PSOE» y afirmó que tanto ella como Marí ya han dado «todas las explicaciones y en repetidas ocasiones». En este sentido, reiteró que no hará «la campaña» a los socialistas porque el PP de Ibiza cuenta con el apoyo de los ciudadanos y las encuestas ponen «muy nerviosa» a la izquierda.

El portavoz parlamentario del PP Toni Costa pidió comparecer ante los medios para dar más explicaciones. Preguntado por las duras acusaciones de la fiscalía y la gravedad de la denuncia, Costa lamentó que Marí no haya podido hacer «ni una sola aportación» para defenderse y calificó de «insólito» que la Oficina Anticorrupción no diera trámite de audiencia al presidente para que pudiera hacer alegaciones. «¿Cómo se puede enviar a Fiscalía una cuestión sin que el principal acusado se pueda defender? A día de hoy no ha podido hacer las aportaciones necesarias».